درِ نجات: فرحان طاہر کہتے ہیں تربیت قابو کا نام نہیں، رہنمائی کا ہے
درِ نجات میں زریاب کے والد حبیب کا کردار ادا کرنے والے فرحان طاہر نے ڈرامے میں دکھائی گئی تربیت کے بارے میں بات کی ہے۔ ان کے مطابق ڈرامے نے ان کے کردار کے ذریعے والدین کے ایک ایسے رویے کو سامنے رکھا ہے جسے لوگ پہچانتے بھی ہیں — اور اسی لیے وہ اس کہانی سے جڑ رہے ہیں، کیونکہ ایسی تربیت ہمارے معاشرے میں موجود ہے۔
ان کا نکتہ یہ ہے کہ بات بچوں کو قابو کرنے کی نہیں، ان کی رہنمائی کرنے کی ہے۔
فرحان طاہر نے بتایا کہ ڈرامے میں وہ تین بیٹیوں کے والد ہیں، اور وہ چاہتے تھے کہ ان کا کردار یہ واضح کرے کہ اچھی تربیت صرف بیٹیوں کے لیے ضروری نہیں، سب بچوں کے لیے ہے۔ ان کے مطابق زامل، جو لڑکا ہے، وہ جو کر رہا ہے وہ بھی غلط ہے اور اسے مانا جانا چاہیے۔ یعنی ڈرامے میں باپ کا کردار یہ دکھاتا ہے کہ لڑکوں اور لڑکیوں، دونوں کی لاپرواہ تربیت غلط ہے۔
درِ نجات کی کہانی عمرہ احمد نے لکھی ہے اور ساقب خان نے اس کی ہدایات دی ہیں۔ زریاب، ابو بکر اور زامل کی کہانیوں کے ساتھ ساتھ ڈرامے میں معافی، روحانیت اور تربیت جیسے موضوعات بھی چھوئے گئے ہیں۔
فرحان ہارون طاہر ایک پاکستانی-امریکی اداکار ہیں۔
ہماری رائے: پاکستانی ڈرامے اب صرف ساس بہو کے جھگڑوں تک محدود نہیں رہے اور کئی گھر بیٹھے ماں باپ کو سبق دے رہے ہیں۔ برا نہیں لگتا۔
اب آپ ہی بتائیں: آپ کے گھر میں تربیت قابو سے ہوتی ہے یا سمجھانے سے؟ جواب سوچتے وقت یہ یاد رکھیں کہ اماں کو سب پتہ ہوتا ہے۔