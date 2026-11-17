’گھر ٹوٹنے کی ذمہ داری ہمیشہ عورت پر‘، خلیل الرحمان قمر کا نیا بیان
پاکستانی ڈراموں کے مصنف خلیل الرحمان قمر نے گھریلو تعلقات اور خاندانوں کے ٹوٹنے سے متعلق ایک اور متنازع بیان دے کر نئی بحث چھیڑ دی ہے۔ حال ہی میں ایک خاتون صحافی سے گفتگو کے دوران انہوں نے دعویٰ کیا کہ گھر ٹوٹنے کی بنیادی ذمہ داری عورت پر عائد ہوتی ہے۔
ان کا کہنا تھا کہ مرد چاہے کچھ بھی کر لے، وہ گھر نہیں توڑ سکتا؛ گھر کی بنیادیں کھوکھلی کرتا رہے تب بھی گھر قائم رہتا ہے۔ ڈرامہ نگار کے مطابق گھر کو بنانے یا بگاڑنے کی اصل طاقت عورت کے پاس ہوتی ہے۔ گفتگو کے دوران خاتون صحافی نے بھی ان کے مؤقف سے اتفاق کیا۔
اب رائے ہماری سن لیجیے: گھر ایک شخص کے کندھے پر نہیں چلتا، اور اگر چل بھی جائے تو وہ کندھا کب تک سیدھا رہے گا؟ ساری ذمہ داری ایک ہی نام پر ڈال دینا سہولت ہے، حل نہیں۔
تو سوال یہ ہے کہ اگر گھر بگاڑنے کی اصل طاقت صرف عورت کے پاس ہے، تو مرد کا کردار کیا ہے — صرف تماشائی؟ تبصرے میں بتائیے گا۔