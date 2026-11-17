مہرشالا علی: ایمان، والدیت اور ایک بے بس قاتل کا کردار
مہرشالا علی کی نئی فلم "یور مدر یور مدر یور مدر" ایک ایسی تھرلر ہے جس کا مرکزی کردار ٹیکساس میں رہنے والا ایک مسلمان ہٹ مین ہے۔ اس کی بیوی فوت ہو چکی ہے اور وہ اپنی شیر خوار بیٹی کے لیے ماں کا دودھ ڈھونڈنے میں مارا مارا پھر رہا ہے، کیونکہ بچی فارمولا ہضم نہیں کر پاتی۔ علی نے اس فلم میں لطیف کا کردار ادا کیا ہے اور ہدایت کاری بسام طارق کے پاس ہے۔ علی 52 سال کے ہیں اور مون لائٹ اور گرین بک کے لیے دو بار آسکر جیت چکے ہیں۔
بلیڈ سے یور مدر تک
2019 میں اعلان ہوا تھا کہ علی مارول کی نئی بلیڈ فلم کے ہیرو ہوں گے۔ یہ 1990 کی دہائی میں ویزلی سنائپس والے ویمپائر شکار کرنے والے سپر ہیرو کا ریبوٹ تھا۔ سات سال تک یہ منصوبہ ترقی کی بھول بھلیوں میں پھنسا رہا اور آخرکار منسوخ ہو گیا۔ مگر اسی فلم کی بدولت علی کی ملاقات ہدایت کار بسام طارق سے ہوئی، اور دونوں یور مدر یور مدر یور مدر پر دوبارہ اکٹھے ہو گئے۔
انہیں بڑی کامیابی 40 کی دہائی میں ملی، اور وہ آگے بھی رفتار سست کرنے والوں میں نہیں۔ علی کہتے ہیں کہ اس دیر سے آنے والی کامیابی نے انہیں صبر اور ثابت قدمی سکھائی۔ انہیں مختلف قسم کے کردار ادا کرنے کا موقع ملا اور ہر کردار ایک سبق ثابت ہوا۔ ان کے پاس لمبے اور مشکل دنوں کا تجربہ ہے۔
لطیف، ایمان اور انصاف
علی کو ایسے کردار ادا کرنا پسند ہے جن کے پاس سب کچھ طے شدہ نہ ہو۔ وہ ہیریسن فورڈ کا کام پسند کرتے ہیں: وہ ہیرو ہوتے ہیں، مگر اکثر آپ کو یقین نہیں ہوتا کہ وہ بالکل ٹھیک رہیں گے۔ اس فلم میں لطیف کمزور، خامیوں سے بھرا اور اس لمحے کے لیے ناموزوں نظر آتا ہے۔
لطیف پکا مسلمان ہے مگر قاتل بھی۔ علی کے مطابق وہ اپنے کام کو ایک بلاوا سمجھتا ہے، چاہے اس کا امام اس سے متفق نہ ہو۔ فلم کے شروع میں وہ ایک ہٹ اس لیے لیتا ہے کہ ایک نیک آدمی کو دل میں نفرت رکھنے والے شخص نے مار دیا تھا؛ اگر پولیس معاملہ نہیں سنبھالتی تو اسے لگتا ہے کہ جج اور جیوری بننا اس کا فرض ہے۔ علی کہتے ہیں کہ وہ خود یہ نہیں کہتے کہ کوئی اٹھ کر اپنے ہاتھوں سے انصاف نافذ کرے، لیکن اداکار کا کام یہ دیکھنا ہے کہ اس کا کردار معاملہ کیسا دیکھتا ہے۔
وہ لطیف کو بات مین کی طرح دیکھتے ہیں۔ ان کے خیال میں یہاں کوئی تضاد نہیں: دونوں کردار انصاف کے لیے سرگرم ہیں۔ کچھ لوگ بیج پہنتے ہیں، قانونی طور پر انصاف کے نام پر کسی کو مار سکتے ہیں، اور پھر گھر جا کر بیوی کے گال کو بوسہ دیتے ہیں۔
وہ دن جب بسام نیو یارک میں دودھ ڈھونڈ رہے تھے
فلم کی بنیاد ایک حقیقی واقعہ ہے۔ کچھ سال پہلے بسام طارق کی اہلیہ کے ہاں بچہ ہوا۔ پھر وہ کسی انفیکشن کی وجہ سے ہسپتال پہنچیں اور بے ہوش ہو گئیں۔ وہ بچے کو دودھ نہیں پلا سکتی تھیں اور اضافی دودھ موجود نہیں تھا، تو بسام نیو یارک شہر میں ماں کے دودھ کا کوئی ذریعہ ڈھونڈنے کے لیے بھاگتے پھرے۔ علی کے مطابق یہی واقعہ اس کہانی کی بنیاد بنا۔ انہیں یہ کہانی بالکل منفرد لگی اور اس میں وہ سب کچھ تھا جو وہ کرنا چاہتے تھے۔
فلم ٹیکساس کی مسلم کمیونٹی میں بسیرا کرتی ہے۔ علی بتاتے ہیں کہ یہ خاص طور پر بسام کی دنیا ہے کیونکہ وہ ہیوسٹن میں پلے بڑھے۔ بسام نے انہیں بتایا کہ ہیوسٹن میں سماجی خدمات واقعی نہیں ہیں، اس لیے لوگ اپنے محلے کے مندر یا مسجد جاتے ہیں — باسکٹ بال کھیلنے یا ڈاکٹر سے ملنے — اور اپنے مذہبی رہنماؤں کا سہارا لیتے ہیں۔
خود علی مسلمان ہیں اور کہتے ہیں کہ ایمان ان کے ہر کردار میں شامل ہوتا ہے۔ وہ دیکھتے ہیں کہ ان کا کردار کسی نہ کسی سطح پر غیب یا کسی اعلیٰ طاقت سے جڑا کیسے ہے۔ انہیں لگتا ہے کہ وہ ہمیشہ کسی نہ کسی درجے کا مومن ادا کر رہے ہوتے ہیں، اور ایسا شخص جو ایک بڑی جواب دہی سے نبرد آزما ہو — یعنی سامنے موجود لوگوں کے علاوہ بھی کوئی ہے جس کے سامنے جواب دینا ہے۔
ایکشن، صبر اور باپ بننے کا سبق
یہ فلم علی کو ایکشن کرنے کا موقع دیتی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ وہ یہ بہت عرصے سے کرنا چاہتے تھے۔ پریڈیٹرز اور دی ہنگر گیمز میں ایکشن ان کے کردار کے مرنے کے بعد شروع ہوتا ہے، اس لیے انہیں اپنے ہاتھ گندے کرنے کا موقع نہیں ملا۔ یہ ایسی جگہ ہے جسے وہ کھوجنا چاہتے تھے، خاص طور پر چونکہ اداکاری سے پہلے وہ کھلاڑی تھے — کالج میں باسکٹ بال کھیلتے تھے۔
علی 2017 میں باپ بنے۔ کہتے ہیں کہ والدیت نے انہیں جو دیا وہ محبت کا دو طرفہ سلوک ہے: آپ بچوں سے محبت کرتے ہیں اور وہ آپ سے۔ آپ اس محبت کو پانے پر شکرگزار ہوتے ہیں کیونکہ آپ ان سے محبت مانگ نہیں رہے، وہ خود کرتے ہیں۔ بچوں کی طرف سے محبت کا اقرار سننا بہت عاجز کر دیتا ہے۔