Idris Elba کی Luther اب Netflix پر، 'worth the wait' سیکشن میں جگہ بن گئی
Idris Elba کی برطانوی کرائم سیریز Luther Netflix پر آنے کو ہے۔ اسٹریمنگ سروس نے شو کو اپنے 'worth the wait' سیکشن میں شامل کیا ہے،
سیریز میں Elba پولیس افسر John Luther کا کردار نبھاتے ہیں — ایک انتہائی سرگرم اور پرعزم افسر جس کی خطرناک عادت ہے کہ وہ اپنی تفتیش کے کیسوں میں پوری طرح کھو جاتا ہے۔
Luther پانچ سیریز تک چلی، 2010 سے 2019 کے درمیان۔ اس کے بعد کہانی فلم کی شکل میں آگے بڑھی: Luther: The Fallen Sun 2023 میں Netflix پر ریلیز ہوئی، اور 2025 میں اس کے سیکوئل کا اعلان ہوا۔
شو کی نمایاں کہانی Luther اور Alice Morgan کے گرد گھومتی ہے۔ Ruth Wilson نے Alice Morgan کا کردار نبھایا — ایک سیریل کلر جو کبھی دوست بن جاتی ہے اور کبھی دشمن، اور جسے Luther خود ایک 'malignant narcissist' کہتا ہے۔
Luther کی کاسٹ میں Indira Varma، Saskia Reeves، Dermot Crowley، Nikki Amuka-Bird اور Hermione Norris بھی شامل رہیں۔
پہلی سیریز کو Rotten Tomatoes پر 91 فیصد ریٹنگ ملی ہے اور The Guardian نے اسے pure, escapist TV drama قرار دیا تھا۔
تو بتائیں، Luther آپ نے پہلے دیکھی ہے یا Netflix پر اب پہلی بار شروع کرنے کا ارادہ ہے؟