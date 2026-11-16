یمنیٰ زیدی نے عمار خان کی تعریف کی، عمار کا جواب بھی دل جیت گیا
یمنیٰ زیدی نے ساتھی اداکارہ عمار خان کی کھلے دل سے تعریف کی ہے۔ انہوں نے اپنی انسٹاگرام اسٹوری پر عمار کی ایک ریل شیئر کی اور لکھا: You are revealing your massive value to this project.
تعریف صرف پرفارمنس تک محدود نہیں رہی۔ یمنیٰ نے عمار کو نایاب ہنر کی حامل اداکارہ قرار دیا اور کہا کہ ان کے اندر ایک منفرد گہرائی ہے جو ہر فریم میں سامنے آتی ہے۔ ان کے الفاظ سے صاف جھلک رہا تھا کہ وہ عمار کو صرف کو اسٹار نہیں بلکہ ایک آرٹسٹ کی حیثیت سے بھی عزت دیتی ہیں۔
عمار خان پر بھی اس تعریف کا اثر ہوا۔ انہوں نے یمنیٰ کی اسٹوری ری شیئر کی اور لکھا: "یہ سب ہم لوگوں کی ماؤں کی دعائیں ہیں بس۔" ان کا کہنا تھا کہ وہ یمنیٰ کی اس تعریف کی ممنون ہیں اور ان کے خلوص اور پیارے الفاظ کا شکریہ ادا کرتی ہیں۔
عمار نے اس سے پہلے بھی یمنیٰ اور سجل علی کی تعریف کی تھی — ڈرامے میں دونوں کی مضبوط اداکاری پر، اور خاص طور پر اس پختگی پر کہ دونوں نے بغیر کسی ایگو جھگڑے کے ایک ہی پروجیکٹ کی قیادت کی۔
فی الحال عمار مٹی دے بواوے میں اپنی اداکاری پر داد وصول کر رہی ہیں، جہاں وہ مرکزی کردار بالا کی اہلیہ کا روپ دھارتی ہیں۔ ناظرین خاص طور پر ان کی مضبوط پیشکش اور پنجابی لہجے کو سراہ رہے ہیں، اور ڈراما پاکستان کے سب سے زیادہ دیکھے جانے والے سیریلز میں شمار ہو رہا ہے۔
یمنیٰ کی بات کریں تو وہ آنے والے ڈرامے کیفے فراق کی تیاری کر رہی ہیں، جس میں وہ احاد رضا میر کے ساتھ اسکرین شیئر کریں گی۔
سچ کہیں تو ایک دوسرے کی تعریف کرنے میں کوئی حرج نہیں، اور اسٹوری ری شیئر سے بڑا ثبوت بھی کیا ہوگا۔ لیکن اصل سوال تو یہ ہے کہ یہ باتیں صرف انسٹاگرام پر ہوتی ہیں یا سیٹ پر بھی ایسی ہی مٹھاس ملتی ہے؟