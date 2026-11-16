ابو بکر جیسا مرد کہاں ملتا ہے؟ فی الحال صرف 'دارِ نجات' میں
ڈیٹنگ کی مایوسیاں، ادھورے اور الجھے ہوئے تعلقات، اور ایک ایسے مرد کی مسلسل تلاش جو بات کرنا جانتا ہو — ان سب کے درمیان بہت سی لڑکیوں کو ایسا مرد پسند آ گیا ہے جو حقیقت میں وجود ہی نہیں رکھتا۔ نام ہے ابو بکر، اور یہ پی ٹی وی کے ڈرامہ ”درِ نجیات“ کا کردار ہے جسے شہریار منور صدیقی، پاکستانی فلم و ٹی وی اداکار، ادا کر رہے ہیں۔ ابو بکر انٹرنیٹ کی تازہ ترین ”گرین فلیگ“ بن چکا ہے، اور گفتگو دیکھ کر لگتا ہے کہ کئی لڑکیاں ایسے ہی مرد کو اپنی زندگی میں دیکھنا چاہیں گی۔
دعویٰ نہیں، اقرار
تازہ ترین ایپی سوڈ میں ابو بکر نے آخرکار زریاب (درِ فشاں سلیم) سے اپنی محبت کا اقرار کر لیا، اور اس اقرار نے یہ ترس اور بھی بڑھا دیا۔ اصل بات یہ ہے کہ وہ اسے بتاتا ہے کہ جس دن اس نے پہلی بار اسے دیکھا، تب سے وہ اس کی زندگی کا رنگ رہی ہے۔ لمبے عرصے تک چپ چاپ محبت کرنے والے مرد کا آخر اپنے جذبات کو الفاظ میں ڈھال دینا اپنی جگہ نرم اور خوبصورت لگتا ہے۔
شاید یہی ابو بکر کا سب سے بڑا کرشمہ ہے۔
ٹافی، اے سی اور غصے میں پھینکی گئی چپل
اور پھر وہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں: گھر لاتے وقت ایک اضافی ٹافی، اس کے آرام کا خیال، کان کا بندہ لگانے میں مدد، غصے میں پھینکے گئے فون اور چپل کو اٹھا لینا، یا بس اے سی آن کر دینا۔ یہ کوئی بڑے رومانوی مظاہرے نہیں، لیکن ناظرین انہیں رِوائنڈ کر کے بار بار دیکھتے ہیں۔ ابو بکر سب کچھ نوٹ کرتا ہے، یاد رکھتا ہے، اور توجہ دیتا ہے۔ اس کی محبت صرف ان لمحوں میں باہر نہیں آتی جب وہ زریاب کو متاثر کرنا چاہتا ہو؛ وہ روزمرہ کی زندگی کے سب سے سادہ حصوں میں ملتی ہے۔
ایمان پیمانہ نہیں، رشتہ ہے
کامل نہیں، دلچسپ ہے
مگر ابو بکر کوئی مکمل مرد نہیں، اور اسے مکمل ماننا بھی ٹھیک نہیں۔ اس کے کردار میں ایک دلچسپ تضاد ہے جس کا ذکر شہریار منور صدیقی نے خود کیا ہے۔ ان کے مطابق وہ ایسا شخص ہے جو سب کو خوش رکھنے کی کوشش کرتا ہے اور جس کے اندر نجات دہندہ بننے کا احساس ہے — وہ لوگوں کو بچانے کی ذمہ داری اپنے اوپر لے لیتا ہے۔ سب کا خیال رکھنے کی یہی عادت ایک دن اس کا سب سے بڑا جذباتی بوجھ بھی بن سکتی ہے۔ لیکن یہی تضاد اسے ہر خانے میں ٹک کرنے والے کردار سے زیادہ دلچسپ بناتا ہے۔
لکھاری عمیرہ احمد نے بھی یہ سوال اٹھایا ہے کہ مہربانی، ہمدردی اور معافی جیسی خوبیوں کو غیر معمولی کیوں سمجھا جاتا ہے، جبکہ یہی تو انسانی رشتوں کی بنیاد ہونی چاہئیں۔ شاید یہی وہ بڑی گفتگو ہے جو ”درِ نجیات“ نے نہ چاہتے ہوئے شروع کر دی: ایسا مرد جو عورت کے ماضی کا احترام کرے، اس کی بات سنے اور اس کے ساتھ نرمی سے پیش آئے — وہ ہمارے ہاں اتنا استثنائی کیوں لگتا ہے کہ سامعین نے مل کر اس کے لیے فین کلب بنا دیا؟ پاکستان اور بھارت کے ناظرین اسے عام جارح مرد ہیروز سے مختلف ہونے کی وجہ سے پسند کرتے ہیں۔
یاد رہے، ایک خیالی کردار پر دل دینا اور اصل رشتہ چلانا دو الگ چیزیں ہیں۔ اصل لوگ تضاد، خراب دن، غلط فہمیاں اور جذباتی حدود لے کر آتے ہیں، اور کوئی ساتھی ہر وقت ہر بات درست نہیں کر سکتا۔ مگر اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ ابو بکر جیسی خوبیاں غیر حقیقی یا ناقابلِ توقع ہیں — سوال صرف یہ ہے کہ سکرین بند کرنے کے بعد یہ ابو بکر کس گلی میں ملتا ہے؟ جواب آپ کے پاس ہو تو بتائیے گا۔