پاٹال لوک والے سدیپ شرما کی نئی سیریز پشپک ومان: اب جرم کی کہانی کے ساتھ ہنسی بھی
پاٹال لوک اور کوہرہ جیسی تاریک کرائم کہانیاں بنانے والے سدیپ شرما اس بار اپنے پرانے انداز سے ہٹ کر آ رہے ہیں۔ ان کی نئی سیریز "پشپک ومان" کا اعلان 12 نومبر 2026 کو ہوا۔ اسے کرائم کیپر کہا جا رہا ہے یعنی جرم کی کہانی، مگر کامیڈی کے انداز میں، اور یہ صرف نیٹ فلکس پر آئے گی۔ نیٹ فلکس نے ابھی یہ نہیں بتایا کہ شو کب سامنے آئے گا۔
کہانی انوکھے کرداروں کے ایک گروہ کے گرد گھومتی ہے جو ایسے واقعات میں پھنس جاتا ہے جو تیزی سے قابو سے باہر ہو جاتے ہیں۔ باقی تفصیلات ابھی سامنے نہیں آئیں۔
شرما کی پرانی ٹیم پھر اکٹھی
مرکزی کرداروں میں جیدیپ اہلوالیا، ابھیشیک بنرجی اور بارون سوبتی ہیں، اور شو کی سب سے بڑی بات یہی ہے کہ تینوں پہلے بھی شرما کے ساتھ، اور ایک دوسرے کے ساتھ، کام کر چکے ہیں۔
اہلوالیا کو پہچان "پاٹال لوک" سے ملی، جہاں انہوں نے انسپکٹر ہتھیرام چوہدری کا کردار ادا کیا۔ بنرجی اسی کے پہلے سیزن میں وشنال 'ہتھوڑا' تیاگی کے روپ میں نظر آئے۔ سوبتی نے "کوہرہ" میں اسسٹنٹ سب انسپکٹر امرپال گرونڈی کا کردار نبھایا، اور 2023 اور 2026 دونوں سیزن میں ساتھ رہے۔ بنرجی صرف اداکار نہیں، اداکار چننے کا کام بھی کرتے ہیں، اور ان کی کمپنی نے اس شو کی کاسٹنگ میں بھی ہاتھ بٹایا تھا۔
تینوں کی آپس کی پرانی یاری بھی ہے۔ اہلوالیا اور بنرجی 2021 کی کہانیوں والی فلم "عجیب داستانں" میں الگ الگ حصوں میں نظر آئے۔ سوبتی اور بنرجی 2020 کی "آسر" اور 2022 کی "دی گریٹ ویڈنگز آف منس" میں ایک ساتھ کام کر چکے ہیں۔ مگر اہلوالیا اور سوبتی کا یہ پہلا بڑا ساتھ ہے۔
شو کس نے لکھا
شرما نے یہ شو لکھاری ابھیشیک بنرجی کے ساتھ مل کر لکھا اور بنایا ہے۔ یہ اداکار ابھیشیک بنرجی نہیں، بالکل الگ شخص ہیں، جنہوں نے حال ہی میں انوراگ کشیپ کی "بندر" کا اسکرپٹ لکھنے میں شرما کے ساتھ کام کیا۔ شرما خود اس کی ہدایت کاری بھی کر رہے ہیں اور شو کی نگرانی بھی انہی کے ذمے ہے۔ پروڈیوسر فلم اسکواڈ پروڈکشنز ایل ایل پی ہے۔ نیٹ فلکس کے ساتھ کوہرہ کے بعد شرما کا یہ دوسرا تعاون ہے۔
ہماری رائے میں تاریک سے ہلکے انداز کی طرف یہ قدم دلچسپ ہے، مگر اصل کھینچ تینوں اداکاروں کی واپسی ہے۔ اب بس نیٹ فلکس صاحب، تاریخ کا اعلان کب کریں گے؟ ہم نے واچ لسٹ میں جگہ خالی رکھی ہے۔