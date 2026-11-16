ہیرا مانی کا لائیو گانا: سُروں کی کمی، سامعین کے موبائل اور انٹرنیٹ کا طنز
ہیرا مانی بیرونِ ملک ایک چھوٹے سے ایونٹ میں گاتی نظر آئیں، اور شوہر مانی بھی ان کے ساتھ تھے۔ سامعین نے فون نکال کر ویڈیوز بنائیں، مگر جو سنا گیا وہ سُروں میں نہیں تھا — ہیرا مانی گانے کے ساتھ بالکل سِنک میں نہیں تھیں۔ ویڈیوز سامنے آتے ہی انٹرنیٹ پر ٹرولنگ شروع ہو گئی۔
ہیرا مانی پچھلے دو تین سال سے گلوکاری اور لائیو پرفارمنس کر رہی ہیں، اور اداکاری کا آغاز انہوں نے پریت نہ کریو کوئی سے کیا تھا۔
انٹرنیٹ کیا کہہ رہا ہے
ردِعمل تیز تھا۔ ایک صارف نے لکھا کہ ہیرا کو اپنا ڈاکٹر تبدیل کر لینا چاہیے، تو کسی نے گلوکار چاہت فتح علی خان سے موازنہ کرتے ہوئے کہا کہ وہ اس پیشکش سے بہتر ہیں۔ تبصرے سخت تھے، مگر ڈاکٹر والی لائن نے واقعی ہنسایا۔
ہماری بات
سچ کہیں تو لائیو گانا مذاق نہیں۔ مائیک اٹھانے کا مطلب ہے کہ ریہرسل بھی ساتھ چلے، اور دوسری طرف سامعین کے ہاتھ میں ہر فون ایک کیمرہ ہے؛
اداکار سے گلوکار بننے کا سفر آسان نہیں، اور سامعین بھی بغیر فلٹر کے رائے دیتے ہیں۔ لیکن ایک بات ماننی پڑے گی: جب گانا سُروں سے آؤٹ ہو تو انٹرنیٹ کا مزاح کبھی آؤٹ نہیں ہوتا۔
اب فیصلہ آپ کا ہے: سامنے کوئی بےسُرا گائے تو آپ فون جیب میں رکھیں گے یا ویڈیو بنا کر انسانیت کی خدمت کریں گے؟