عتیقہ اوڈھو نے درفشاں کو اداکاری میں نو نمبر دے دیے
سینئر ٹی وی اور فلم اداکارہ عتیقہ اوڈھو نے درفشاں کی اداکاری کو کھلے دل سے سراہا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ ڈرامہ "درِ نجات" میں درفشاں اسکرین پر بغیر میک اپ کے بھی خوبصورت لگ رہی ہیں، اور یہی بات ان کے کریڈٹ میں جاتی ہے۔
ان کے مطابق درفشاں نے نہ میک اپ کیا ہے، نہ لپ اسٹک، نہ جھوٹی پلکیں، نہ بلو ڈرائی بال، نہ کوئی خاص وارڈروب اور نہ کوئی فیشن اسٹیٹمنٹ، پھر بھی وہ خوبصورت لگ رہی ہیں۔
انہوں نے کہا کہ یہ درفشاں کا کریڈٹ ہے، وہ پیاری لگ رہی ہیں اور ان کا کردار اسکرین پر مکمل طور پر کھل رہا ہے۔ عتیقہ کے مطابق درفشاں نے ایک حقیقی کردار تراشا ہے۔
اداکاری کے نمبروں پر بات کرتے ہوئے عتیقہ اوڈھو نے کہا: "ویل ڈن، گرل! میں اسے اداکارہ کے طور پر ایک سولڈ نو دوں گی۔"
عتیقہ اوڈھو آج کل "کیا ڈرامہ ہے" کو کو-ہوسٹ کر رہی ہیں اور اپنے یوٹیوب چینل پر پوڈکاسٹ بھی شروع کر چکی ہیں۔ درفشاں کے بارے میں یہ تبصرہ بھی انہی کے یوٹیوب چینل پر سامنے آیا۔ وہ اپنے کاسمیٹکس برانڈ کی مالک بھی ہیں۔