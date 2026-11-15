سیدہ طوبیٰ انور کی سالگرہ پر اسٹارز کی حاضری
سیدہ طوبیٰ انور نے اپنی سالگرہ دوستوں اور اسٹارز کے ساتھ منائی۔ پارٹی میں احمد رندھاوا اور ریمہ احمد نمایاں مہمانوں میں شامل تھے۔
اداکارہ اور ماڈل سیدہ طوبیٰ انور نے اپنے کیریئر کا آغاز کیمرے کے پیچھے سے کیا تھا۔
پارٹی میں احمد رندھاوا اور ریمہ احمد نے نہ صرف شرکت کی بلکہ اداکارہ کو محبت بھرے پیغامات بھی دیے۔ مہمانوں نے ان کے لیے اچھی زندگی اور دعاؤں کی خواہش کی۔
خیر، تحفوں اور تقریبات سے زیادہ وہ دعائیں اہم ہوتی ہیں جو دل سے نکلیں۔ آپ کو اپنی سالگرہ پر سب سے اچھا تحفہ کون سا لگتا ہے؟
عوامی ذرائع، وکی پیڈیا، یوٹیوب، انسٹاگرام اور ٹک ٹاک کی معلومات کے ساتھ۔