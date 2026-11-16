بیٹی کی پیدائش کے بعد معاز صفدر نے صبا کو گاڑی تحفے میں دے دی
معاز صفدر نے اپنی اہلیہ صبا معاز کو گاڑی تحفے میں دی ہے۔ سرمئی رنگ کی سوزوکی ویگن آر گھر پہنچائی گئی، اور یہ تحفہ ان کے بیٹی کے باپ بننے کے فوراً بعد آیا۔
معاز صفدر اور صبا معاز کراچی کے فیملی ولاگر اور ڈیجیٹل کریئیٹر ہیں۔ دونوں کا کام روزانہ کی فیملی ولاگنگ اور رِیلز بنانا ہے، اور یہ پانچ افراد کا خاندان ہے جس کے ہاں حال ہی میں ایک بیٹی کی پیدائش ہوئی ہے۔
صبا معاز نے تحفے پر شکریہ ادا کرتے ہوئے لکھا: Alhamdulillah. I made him a father to a beautiful princess, and he made me feel like a princess too۔ یہ نوٹ انہوں نے انسٹاگرام پر شیئر کیا۔
دونوں کی سوشل میڈیا موجودگی بھی بڑی ہے — یوٹیوب پر 5.3 ملین سبسکرائبرز، اور انسٹاگرام اکاؤنٹس پر 2.1 ملین اور 2.2 ملین فالوورز۔
تحفے پر صبا معاز کو مبارکبادیں اور تعریف مل رہی ہے، اور مداح دعا کر رہے ہیں کہ ان کے شوہر اتنے ہی محبت کرنے والے اور وفادار رہیں۔
معاز کو ایک پیار کرنے والا شوہر کہا جاتا ہے، اور تحفے کی ٹائمنگ بھی کمال کی ہے۔ بیوی کو خوش رکھنے کے نسخے بہت ہیں، مگر گاڑی کی چابی آج بھی سب سے زیادہ چلتی ہے۔