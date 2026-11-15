ہانیہ عامر کا دلی نوٹ: اپنے ہر روپ سے محبت کرو
پاکستانی اداکارہ ہانیہ عامر نے انسٹاگرام پر ایک کاروسیل پوسٹ شیئر کی ہے، جس میں انہوں نے بڑے ہونے، اپنی تبدیلی اور خود سے محبت پر کھل کر بات کی ہے۔
ان کا پیغام یہ ہے کہ زندگی نئے تجربات، رشتوں اور مشکلات کے ذریعے انسان کو مسلسل بدلتی رہتی ہے، مگر انسان پھر بھی اپنے اصل سے جڑا رہتا ہے۔ اردو ٹی وی اور فلموں کی اس اداکارہ نے لکھا: ...you're constantly becoming someone new, while somehow always remaining yourself.
ان کے مطابق زندگی کے غیر یقینی سفر پر بھروسا کرنا چاہیے اور ہر چیز کا جواب پہلے سے معلوم ہونا ضروری نہیں۔ تبدیلی خوبصورت بھی ہو سکتی ہے اور دل توڑنے والی بھی، لیکن زندگی کا ہر مرحلہ انسان کو آخر کار وہ بناتا ہے جو وہ بنتا ہے۔
پیغام کا سب سے دل کو چھو لینے والا حصہ اپنے مختلف روپوں کو تسلیم کرنا تھا — وہ شخص جس سے غلطیاں ہوئیں، وہ جو صرف اپنی پوری کوشش کر رہا تھا، اور وہ جو ابھی بن رہا ہے۔ انہوں نے قارئین سے کہا کہ اپنے ہر روپ کے لیے دل میں جگہ بنائیں، ماضی کو پرکھنے یا یہ سمجھنے کی بجائے کہ محبت کے لائق ہونے کے لیے کسی اور کو بننا پڑے گا۔
اختتام پر انہوں نے بس ایک لائن لکھی: You'll always be you.
خود کو بہتر بنانے والی کتابوں کا سارا خلاصہ ایک کیپشن میں آ گیا، اور وہ بھی مفت۔ مگر سچ یہی ہے کہ ہر پرانے روپ کو معاف کرنا اتنا آسان نہیں جتنا لکھنے میں لگتا ہے۔ آپ اپنے کس روپ کو آج معاف کرنا چاہیں گے؟