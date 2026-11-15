بلغور، سبزیاں اور لیموں: وہ سلاڈ جو ہر روز کی بوریت توڑ دے
بلغور کی سلاڈ اُن لوگوں کے لیے ہے جن کا ہر روز وہی کھیرا ٹماٹر والی سلاڈ سے جی اکتا گیا ہے۔ یہ ہلکی ہے، رنگین ہے اور ہلکے کھانے یا دسترخوان کے ساتھ پیش کی جا سکتی ہے۔
اصل کھیل سادہ ہے — بلغور، تازہ سبزیاں، ہری میری، اور لیموں و زیتون کے تیل کا سادہ سا آمیزہ۔ زیادہ مصالحے کی ضرورت نہیں، اور یہی اس کی خوبی ہے۔
کچن جو دے، سلاڈ وہ لے
سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ترکیب کو کچن میں پڑی چیزوں کے حساب سے بدلا جا سکتا ہے۔ ذائقہ بڑھانا ہو تو زیتون، مکئی، دھوپ میں خشک ٹماٹر یا اچار والا کھیرا شامل کر لیں۔ زیادہ پروٹین کے لیے ابلے انڈے، ٹونا مچھلی یا دالیں ساتھ ملا لیں۔
بلغور کی سلاڈ کو یخچال میں تھوڑی دیر رکھنے سے ذائقے آپس میں بیٹھ جاتے ہیں، اسی لیے یہ ٹفن کے لیے بھی آسان ہے۔ ایک بار بنا کر رکھیں اور اگلے کھانے کی فکر ختم۔
یہ دسترخوان کے لیے ایک اچھا سا ساتھ بھی بن سکتی ہے۔
ویسے بھی زندگی اتنی لمبی نہیں کہ ہر روز ایک جیسی سلاڈ کھائی جائے، ہے نا؟