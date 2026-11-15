عروہ حسین کا پیغام: بچوں کے لیے محفوظ ماحول بنانا بڑوں کی ذمہ داری
پاکستانی اداکارہ عروہ حسین نے بچوں کی جذباتی حفاظت پر زور دیتے ہوئے کہا ہے کہ بچپن کا خوف بچپن پر ختم نہیں ہو جاتا۔ ان کے مطابق ڈر بھرے تجربات بڑے ہونے کے بعد بھی ساتھ چلتے رہتے ہیں، اور ایسی باتیں جو بڑوں کو معمولی لگتی ہیں، بچے کے ذہن میں گہرے بیٹھ جاتی ہیں۔
اداکارہ نے انسٹاگرام پر ایک ویڈیو دوبارہ شیئر کی، جس میں عالم نعمان علی خان یہ بتاتے سنائی دیتے ہیں کہ بڑے لوگ بچوں سے بات کرتے ہوئے کس طرح خوف کو تفریح کا ذریعہ بنا لیتے ہیں۔
جب خوف کو مذاق سمجھ لیا جائے
اس ویڈیو میں ان باتوں کا ذکر تھا جو سننے میں بالکل بے ضرر لگتی ہیں — کسی بچے کو یہ کہہ دینا کہ وہ فلاں کام نہیں کر سکتا، یا یہ کہ اگر شرارت کی تو اسے گھر نہیں لے جایا جائے گا۔ گفتگو کا رخ اسی طرف تھا کہ ایسے معمولی جملے بچے پر کیا اثر چھوڑتے ہیں اور کیسے ان کے نشان دیر تک رہتے ہیں۔
اسی ویڈیو پر عروہ حسین نے اپنی بات رکھی اور بتایا کہ یہ گفتگو انہیں اپنے بچپن کی یادوں تک لے گئی۔ انہوں نے لکھا: "یہ سن کر آنکھیں بھر آئیں۔ میرے لیے یہ سننا بہت ضروری تھا تاکہ میں اپنے اندر کے زخم بھر سکوں۔" ان کے مطابق وہ اپنی زندگی کے بہت سے ایسے واقعات یاد کر سکتی ہیں جب بڑوں نے بڑوں والا رویہ نہیں اپنایا، اور ایسے واقعات نے ہم میں سے بہت سوں کو ایسے انداز میں تراشا ہے جس کا ہم بیان بھی نہیں کر سکتے اور جس پر ہم دھیان بھی نہیں دیتے۔
ماں کے طور پر ایک سبق
عروہ نے کہا کہ یہ بات چیت ان کے لیے بحیثیت والدین بھی اہم رہی۔ ان کے مطابق وہ بچوں کی پرورش میں شروع سے ہی اس پہلو کا خیال رکھتی آئی ہیں، اور یہ ویڈیو سننے کے بعد انہیں اپنی اندرونی بچی کو سکون محسوس ہوا۔ انہوں نے مزید لکھا: "ہم سب کو چاہیے کہ ہوش مند رہیں اور یہ سلسلہ نہ دہرائیں تاکہ ہم اپنے بچوں کو بہتر بچا سکیں۔"
ان کے اس ردعمل نے اس رویے کی طرف توجہ دلائی جسے عام طور پر بے ضرر تفریح یا تربیت کا حصہ سمجھ لیا جاتا ہے۔ بچوں کو چھوڑ دینے، سزا دینے یا رد کر دینے کی دھمکی، چاہے ہنسی مذاق میں دی جائے، انہیں غیر محفوظ اور پریشان کر سکتی ہے۔
عروہ کے مطابق بچوں کو رہنمائی اور حدوں کی ضرورت ضرور ہوتی ہے، مگر یہ حدیں اس طرح کھینچی جانی چاہئیں کہ بچہ خود کو خطرے میں محسوس نہ کرے۔ والدین اور سرپرستوں کی ذمہ داری یاد دلاتے ہوئے انہوں نے کہا کہ بچوں کے لیے جذباتی طور پر محفوظ ماحول بنانا انہی کی ذمہ داری ہے۔
اُڈاری سے لے کر آج تک
عروہ حسین کے لیے یہ موضوع صرف ایک پیغام نہیں، ان کے اپنے گھر سے بھی جڑا ہے۔ وہ گلوکار اور اداکار فرحان سعید کی اہلیہ ہیں۔ دونوں کی شادی دسمبر 2016 میں ہوئی تھی اور ان کی بیٹی جہاں آرا سعید 3 جنوری 2024 کو پیدا ہوئیں۔ والدین کے طور پر یہ جوڑی کبھی کبھار اپنی گھریلو زندگی کی جھلکیاں بھی شیئر کرتی رہی ہے۔
اور یہ پہلا موقع نہیں کہ عروہ نے اپنے پلیٹ فارم سے کوئی ایسا موضوع اٹھایا ہو جس پر کھل کر بات کرنے سے لوگ کتراتے ہیں۔ 2016 میں اپنے ڈرامے اُڈاری پر بات کرتے ہوئے، جس میں بچوں کے ساتھ جنسی زیادتی کا موضوع چھیڑا گیا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ وہ تبدیلی کا حصہ بننے کے لیے بنی ہیں اور معاشرے کے تابوؤں اور پیچیدگیوں پر بات کرنا بہت ضروری ہے۔
ان کے مطابق اُڈاری نے بچوں کے ساتھ زیادتی سے جڑی گفتگو کو مرکزی دھارے میں لانے میں مدد دی، اور انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ خواتین کو ان مسائل پر آواز اٹھانی چاہیے جن سے معاشرہ آنکھیں چرا لیتا ہے۔
عروہ کا تازہ پیغام اسی سلسلے کی کڑی ہے، جس میں زور بچوں کی جذباتی بھلائی اور بڑوں کی ذمہ داری پر ہے۔
آپ کے بچپن کا وہ کون سا جملہ ہے جو آج بھی کانوں میں گونجتا ہے؟