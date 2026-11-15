دانانیر معبین نے ماسکو میں ڈائمنڈ بٹر فلائی جیت لیا
دانانیر معبین کو ماسکو میں دوسرے اوپن یوریشین فلم ایوارڈز میں فلم میرا لیاری کی اداکاری پر ڈائمنڈ بٹر فلائی ایوارڈ ملا ہے۔ 13 نومبر 2026 کو ایک انسٹاگرام پوسٹ میں انہوں نے اس اعزاز کے بارے میں بات کی۔
ان کے الفاظ: "ایسے کردار پر اعزاز ملنا جو خواتین، ان کی طاقت، ان کی ثابت قدمی اور اپنے خوابوں کے پیچھے جانے کے ان کے حق کو مناتا ہے — یہ ایسا اعزاز ہے جسے بیان کرنا میرے لیے مشکل ہے۔"
معبین نے کہا کہ خواتین کی کہانیاں سنائی جانا چاہئیں۔ انہوں نے مزید کہا: "ایسی خواتین کی کہانیاں جو توقعات کو چیلنج کرتی ہیں، رکاوٹیں توڑتی ہیں، اپنی آواز ڈھونڈتی ہیں اور ایسی جگہیں لیتی ہیں جہاں انہیں کبھی جانے کی ترغیب نہیں دی گئی۔"
ان کا کہنا تھا کہ اس فلم کا حصہ بننا ان کے لیے بہت خوش قسمتی کی بات ہے، کیونکہ یہ ایک ایسی کہانی ہے جو صرف تفریح سے بڑھ کر کسی چیز کی نمائندگی کرتی ہے۔ ان کے مطابق، اگر اس فلم نے ایک بھی لڑکی کو یہ یقین دلایا کہ وہ جہاں بھی اپنا دل لے جائے، وہیں اس کی جگہ ہے، تو اس نے واقعی کچھ بامعنی کر دکھایا۔
انہوں نے فلم پر یقین رکھنے اور اسے حقیقت کا روپ دینے میں مدد کرنے والے سب لوگوں کا شکریہ ادا کیا، اور ان سامعین کا بھی جنہوں نے فلم کو کھلے دل سے گلے لگایا۔
پوری ٹیم کی محنت
فلم کے ہدایت کار علی سجاد شاہ نے بھی ایوارڈ کے بارے میں ایک پوسٹ شیئر کی۔ انہوں نے کہا کہ معبین کی جیت پوری ٹیم کی محنت کا نتیجہ ہے، اور خاص طور پر پروڈیوسرز وقاص رضوی اور عائشہ عمر کو کریڈٹ دیا۔
جیت اپنی جگہ، انعام بھی کم نہیں
ڈائمنڈ بٹر فلائی ایوارڈز پہلی بار 2025 میں دیے گئے تھے۔ یہ ایوارڈز یوریشین اکیڈمی فار سنیمیٹوگرافک آرٹس روسی وزارتِ ثقافت کی شراکت میں دیتی ہے۔ معبین کی یہ جیت مسلسل دوسرے ایڈیشن میں پاکستان کی دوسری جیت ہے — گزشتہ سال سونیا حسین نے دیماک میں اداکاری پر بہترین معاون اداکارہ کا ایوارڈ جیتا تھا۔
اور وصول کنندگان کے ہاتھ صرف ٹرافی نہیں آتی۔ ڈائمنڈ بٹر فلائی جیتنے والوں کو 5,000 لیب گروون ہیروں سے جڑا ایک مجسمہ دیا جاتا ہے، ساتھ روس کے مشرقی سخا ریپبلک کی کانوں سے نکلا ایک ہیرا بھی۔ بہترین فلم کے لیے 10 کیرٹ کا ہیرا ہے، جبکہ باقی وصول کنندگان کو پانچ کیرٹ کے ہیرے ملتے ہیں۔ گزشتہ سال صرف ان چھوٹے ہیروں کی قیمت 250,000 ڈالر سے زیادہ بتائی گئی تھی۔
اس سال کل 19 ممالک کی 41 فلمیں نامزد ہوئیں۔ ٹاپ پرائز روسی جنگی فلم اگسٹ کو ملا، جس کے ہدایت کار نکیتا ویسوتسکی اور الیا لیبدیف ہیں۔ کرغز ہدایت کار کانی بیک کالماتوف کو ایٹماتوف کے لیے اعزاز ملا، جبکہ قازق اداکار ژاسولان کوپبرگینوف کو ری اسٹارٹ میں کردار پر نوازا گیا۔
اب سوال صرف یہ ہے کہ اگلے سال بھی یہ ڈائمنڈ بٹر فلائی پاکستان کے نام ہو گی، یا سلسلہ یہیں رک جائے گا؟