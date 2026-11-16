عاشرم سیزن 4 کی شوٹنگ مکمل، سیٹ پر کیک کٹا
اداکار بوبی دیول اور ہدایت کار پرکاش جھا نے 'عاشرم سیزن 4' کی شوٹنگ مکمل کر لی ہے۔ پوری کاسٹ اور کریو نے یہ موقع کیک کاٹ کر منایا۔ کیک پر لکھا ہوا تھا: 'جپنام، اٹس اے ریپ — عاشرم سیزن 4'۔ سیزن کی شوٹنگ اگست میں شروع ہوئی تھی۔
انسٹاگرام پر کلیپر بورڈ
پرکاش جھا پروڈکشنز نے اپنے انسٹاگرام اکاؤنٹ سے کلیپر بورڈ کی تصویر پوسٹ کی، جس پر 'عاشرم 4' لکھا ہوا تھا اور وہ عبادت گاہ میں رکھا ہوا تھا۔ کیپشن میں نئے باب کا خیرمقدم کرتے ہوئے بتایا گیا کہ عاشرم 4 کی فلم بندی شروع ہو چکی ہے۔
بوبی دیول کو گزشتہ تین سیزن میں بابا نرالا کے کردار پر بہت پیار اور پسندیدگی ملی ہے۔
کاسٹ میں کون کون
بوبی اپنا کردار دوبارہ کر رہے ہیں۔ عاشرم 4 میں آدیتی پوہنکر پمی، چندن رائے سانیال بھوپا سوامی کے روپ میں، اور درشن کمار، انوپریا گوئنکا، ایشا گپتا، ادھیان سمن اور تردھا چودھری بھی اہم کرداروں میں نظر آئیں گے۔
ہدایت کاری پرکاش جھا کے پاس ہے۔ عاشرم کی کہانی بابا نرالا کے گرد گھومتی ہے — ایک خود ساختہ بابا جو سیاست، کرائم اور اندھے عقیدے کے سہارے ایک ایسی سلطنت کھڑی کرتا ہے جس کے پیچھے گہرے راز چھپے ہیں۔
پہلا سیزن 28 اگست 2020 کو، دوسرا 11 نومبر 2020 کو، اور تیسرا سیزن جون 2022 میں ریلیز ہوا تھا۔
بوبی کی آنے والی فلموں میں 'تیسویں منزل'، 'دیسی شیرلاک ہومز'، 'دی ہنٹرسینٹ' اور علی عباس ظفر کے ساتھ ایک بے نام فلم شامل ہے۔