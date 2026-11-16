شرواری نے بھاگیشری کے ساتھ 'یہ پریم مول لیا' کے ٹائٹل ٹریک پر ڈانس کیا
اداکارہ شرواری نے بھاگیشری کے ساتھ انسٹاگرام ریل میں ڈانس کیا ہے۔ دونوں نے "یہ پریم مول لیا" کے ٹائٹل ٹریک پر ڈانس کیا، اور یہ ریل فلم کی ریلیز سے پہلے سامنے آئی ہے۔
شرواری نے ریل میں بھاگیشری سے دعائیں بھی مانگیں۔ اس طرح راجشری کی دو نسلوں کی ہیروئنز ایک ہی فریم میں اکٹھی ہو گئیں — بھاگیشری، جو "مینے پیار کیا" کی اسٹار ہیں، اور شرواری۔
فلم "یہ پریم مول لیا" 27 نومبر 2026 کو ریلیز ہو رہی ہے۔ اس کی ہدایت کاری سورج برجاتیا کر رہے ہیں اور فلم میں ایوشمان کھرانہ بھی نظر آئیں گے۔
ہمارا خیال ہے کہ پرانی اور نئی نسل کا یہ جوڑ فینز کے لیے مزے دار ہے، مگر ریل کا ڈانس اور پوری فلم ایک چیز نہیں ہوتی۔ اب ٹکٹ کی باری ہے — آپ 27 نومبر کو سینما جا رہے ہیں یا ریل پر گزارا کریں گے؟
عوامی ذرائع، وکی پیڈیا، یوٹیوب، انسٹاگرام اور ٹک ٹاک کی معلومات کے ساتھ۔