یمنیٰ زیدی گھر سے دور: 'آؤٹ اسٹیشن کام بالکل نہیں کیا جاتا'
یمنیٰ زیدی کو اپنے گھر کی یاد ستا رہی ہے۔ اداکارہ نے اپنی انسٹاگرام اسٹوری میں ایک ویڈیو شیئر کی، جس میں انہوں نے بتایا کہ آؤٹ آف اسٹیشن کام کرنا ان سے ہو ہی نہیں رہا اور ان کا دل بس اپنے گھر واپس جانا چاہتا ہے۔
ویڈیو میں انہوں نے کہا: out station kaam bilkul nahi kia jata۔ ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی بتایا کہ وہ اپنے گھر اور اپنے شہر دونوں کی یاد میں ہیں۔
یمنیٰ زیدی اردو ٹیلی ویژن کی اداکارہ ہیں۔
ہماری رائے؟ یمنیٰ نے کوئی ڈرامہ نہیں کیا، سیدھی سیدھی بات کہہ دی۔ کام کے سلسلے میں جب کوئی گھر سے دور ہوتا ہے تو اداکارہ ہو یا کوئی بھی، گھر کی یاد سب کو یکساں آتی ہے۔ فرق بس اتنا ہے کہ کسی کے پاس اسٹوری شیئر کرنے کا پلیٹ فارم ہوتا ہے، کسی کے پاس صرف رات کی لمبی کال۔
اور یہاں یمنیٰ والی بات بالکل ٹھیک بیٹھتی ہے: کام چل جاتا ہے، دل نہیں چلتا۔
تو سوال ایک ہی ہے — جب آپ شہر سے باہر ہوتے ہیں تو گھر کی یاد کس چیز سے آتی ہے؟ بستر سے، کھانے سے، یا گھر والوں کی ڈانٹ سے؟ کمنٹ میں بتائیں۔