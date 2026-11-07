مشی خان کو ڈینیئل ظفر کا گانا "Witches" ہضم نہیں ہوا
پاکستانی اداکارہ مشی خان نے ڈینیئل ظفر کے نئے میوزک ویڈیو پر سوال اٹھا کر بحث چھیڑ دی ہے۔ گانا "Witches" کہلاتا ہے اور اس میں اداکار و موسیقار ڈینیئل ظفر کے ساتھ انزیلہ عباسی نے کام کیا ہے۔ ویڈیو کے گہرے اور غیر روایتی انداز پر ردعمل دو حصوں میں بٹ گیا ہے۔
مشی خان نے ویڈیو کو شیطانی قرار دیا اور ڈینیئل پر تنقید کی کہ وہ ایسے خیالات آگے بڑھا رہے ہیں جو اُن کے خیال میں معاشرے کے لیے ٹھیک نہیں۔ اُن کی رائے میں ڈینیئل کو اداکاری اور روایتی تفریح پر توجہ دینی چاہیے، ایسے متنازع مواد کے بجائے۔ اُنہوں نے ویڈیو کے اقدار کا موازنہ سیم سمتھ اور ڈوجا کیٹ جیسے بین الاقوامی فنکاروں سے کیا، جن کے انداز پر بھی ثقافتی اصولوں کے معاملے میں بحث ہوتی رہتی ہے۔
آن لائن کمیونٹی کے ایک حصے نے مشی خان کی بات کی حمایت کی۔ کئی صارفین نے تخلیق کاروں کی ذمہ داری اور میڈیا میں اخلاقی حدود پر اُن سے اتفاق کیا۔ سوشل میڈیا پر کچھ لوگوں نے ویڈیو پر متنازع نظریات کو فروغ دینے کا الزام لگایا، جبکہ کچھ کا کہنا تھا کہ تخلیق کاروں کو اپنے کام کے سماجی اثرات کا خیال رکھنا چاہیے۔
"Witches" نے ایک ایسی صنف اور انداز چنا ہے جو سب کو راس نہیں آتا۔ اس کی موسیقی تجرباتی ہے اور لہجہ گوتھک اور ایجی — شاید اسی لیے ردعمل ملا جلا ہے۔ اور یہ ساری بحث پاکستان کی انٹرٹینمنٹ انڈسٹری کی اُس پرانی کشمکش کا نیا روپ ہے، جہاں جدید آرٹ ایک طرف ہے اور روایتی اقدار دوسری طرف۔
ہماری رائے: کسی کا انداز پسند نہ آنا کوئی جرم نہیں، اور تنقید کا حق سب کو ہے۔ لیکن ہر نئے گانے کو سیدھا معاشرے کی تباہی سے جوڑ دینا بھی کچھ سستا سا طریقہ ہے۔ اب بتائیں، یہ ویڈیو واقعی وہ خطرہ ہے جس کی مشی خان خبر دے رہی ہیں، یا ہم سب بس ایک نیا انداز دیکھ کر گھبرا گئے؟