رابرٹ پیٹنسن نے بھی جیمز بانڈ کے لیے سکرین ٹیسٹ دے دیا
جیمز بانڈ کا اگلا چہرہ کون ہو گا؟ یہ سوال اب مزیدار ہو گیا ہے۔ رابرٹ پیٹنسن نے بھی 007 کے کردار کے لیے سکرین ٹیسٹ دے دیا ہے۔ وہ ان امیدواروں کی فہرست میں شامل ہو گئے ہیں جن میں Callum Turner، Jack Lowden اور Josh O'Connor پہلے سے موجود ہیں۔ سکرین ٹیسٹس دو ہفتے پہلے شروع ہوئے تھے۔
دیر سے آنے والوں میں ایک اور نام بھی سامنے آیا ہے۔ Nicholas Hoult نے بھی مبینہ طور پر 007 کے لیے سکرین ٹیسٹ دیا ہے — وہی Hoult جو Superman، Nosferatu، The Great اور Skins میں نظر آئے۔ یعنی اب بیٹ مین اور سپرمین والے ایک ہی کرسی کے لیے قطار میں کھڑے ہیں۔
بانڈ کی کرسی پر کیا ہو رہا ہے
یہ 64 سال پرانی فرنچائز ہے، اور Amazon نے مکمل تخلیقی کنٹرول کے لیے 20 ملین ڈالر ادا کیے تھے۔ اگلی بانڈ فلم وہ پہلی فلم ہو گی جو دیرینہ نگرانوں Barbara Broccoli اور Michael G. Wilson کے مکمل تخلیقی کنٹرول چھوڑنے کے بعد بنے گی۔ Denis Villeneuve اس کی ہدایت کاری کریں گے، اور یہ Daniel Craig کی 2021 میں No Time to Die سے رخصتی کے بعد فرنچائز کی پہلی نئی فلم ہو گی۔ Amazon MGM Studios نے Peaky Blinders بنانے والے Steven Knight کو 26ویں جیمز بانڈ فلم کا اسکرین پلے لکھنے کے لیے رکھا ہے۔
پیٹنسن کا سال
پیٹنسن کا سال زبردست جا رہا ہے۔ A24 کی Primetime میں ان کی اداکاری پر آسکر کے امکان کی باتیں ہو رہی ہیں، جہاں وہ To Catch a Predator کے میزبان Chris Hansen کا کردار نبھاتے نظر آئے۔ Christopher Nolan کی ارب ڈالر کمائی کرنے والی The Odyssey میں Antinous کے روپ میں ان کی لائن ڈیلیوری — get these beggars out of here! — نے انہیں اس سال کا میم ہیرو بنا دیا۔ آگے Denis Villeneuve کی Dune: Part 3 ہے جو 18 دسمبر کو ریلیز ہو گی، اور Zendaya کے ساتھ A24 کی The Drama بھی۔ اس وقت وہ Bruce Wayne کے کردار میں The Batman: Part 2 پر واپس کام کر رہے ہیں اور اس کی شوٹنگ لندن میں دوبارہ شروع ہونے والی ہے۔
سچ پوچھیں تو 007 کے لیے پیٹنسن کا نام سن کر پہلے ہنسی آئی، لیکن ایک بار تصور کریں تو سوٹ اتنا برا بھی نہیں لگتا۔ آپ کے اندازے میں بانڈ کا سوٹ پیٹنسن کو زیادہ جچے گا یا بیٹ مین کا کیپ؟