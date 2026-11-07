میرا کی بہن برطانیہ میں کینسر کے خلاف زیرِ علاج، اداکارہ ویزا مسئلے کے باعث لندن نہ جا سکیں
اداکارہ میرا کی چھوٹی بہن شائستہ عباس برطانیہ میں کینسر کے خلاف زیرِ علاج ہیں، اور ویزا کے مسائل کے باعث میرا اُن کے پاس نہیں پہنچ سکیں۔
میرا نے سوشل میڈیا پر اپنی بہن کی تصویر شیئر کی، جس میں علاج کے دوران بالوں کے گرنے کا اثر دکھائی دے رہا ہے۔ تصویر پر مداحوں کی طرف سے ہمدردی اور دعاؤں کا سیلاب آ گیا۔ میرا نے بہن کی بیماری کو اپنی زندگی کے سب سے تکلیف دہ تجربات میں سے ایک قرار دیا اور عوام سے صحت یابی کے لیے دعا کی اپیل کی۔
اطلاعات کے مطابق شائستہ کا کینسر ایڈوانسڈ اسٹیج میں ہے، اور اُن کی بگڑتی حالت کے خدشات پہلی بار ستمبر 2026 میں عوامی توجہ کا مرکز بنے۔
میرا کے لیے یہ صورتحال اس لیے بھی تکلیف دہ ہے کہ وہ مبینہ طور پر اُس مشکل وقت میں اپنی بہن کے پاس نہیں پہنچ سکیں۔ برطانیہ میں علاج کے دوران میرا کی لندن جانے کی کوششیں غیرحل شدہ امیگریشن مسائل کی وجہ سے پیچیدہ ہو گئیں۔ اُنہوں نے اس سے قبل برطانوی حکام اور پاکستانی حکام سے رابطہ کر کے انسانی بنیادوں پر ویزا دینے کی درخواست کی تھی۔
ستمبر کی اُس اپیل کے وقت میرا نیویارک میں تھیں، جبکہ شائستہ لندن میں اپنی والدہ شفقت زہرہ بخاری اور بھائی سعید حسین عباس کے ساتھ تھیں۔ نومبر کے اوائل کی اطلاعات کے مطابق میرا تب بھی اپنی بہن تک نہیں پہنچ سکی تھیں۔
اس خاندانی صورتحال نے میرا کے برطانیہ سے جڑے پرانے امیگریشن مسائل کو پھر موضوعِ بحث بنا دیا۔ میرا کا تعلق ماضی میں برطانیہ میں 10 سالہ انٹری بن کی اطلاعات سے جوڑا جاتا رہا ہے، جس کی وجہ پرانی ویزا درخواست میں تضاد یا غلط فہمی بتائی جاتی ہے۔ خاندان کے افراد کے مطابق درخواست کے الفاظ میں ایک معمولی سی غلطی اس تنازعے کا سبب بنی۔ تاہم اس پابندی اور میرا کے موجودہ ویزا اسٹیٹس کے بارے میں واضح معلومات نہیں ہیں۔
شائستہ عباس نے بھی پاکستان کی شوبز انڈسٹری میں کام کیا۔ ملک چھوڑنے سے پہلے وہ کئی ٹی وی پروڈکشنز میں نظر آئیں، جن میں ڈرامہ سیریل سیپ بھی شامل ہے۔ بعد میں وہ اعلیٰ تعلیم اور پیشہ ورانہ کیریئر کے لیے برطانیہ منتقل ہو گئیں۔
رشتہ داروں نے پہلے بتایا تھا کہ میرا اپنی بہن کے لیے مالی اور جذباتی طور پر بڑا سہارا ہیں۔ والد کے انتقال کے بعد میرا نے خاندان کی ذمہ داریاں سنبھالیں، بہن بھائیوں کی تعلیم میں مدد کی اور بیرونِ ملک اُن کے رہن سہن کا بوجھ اُٹھایا۔
میرا کی اپیل پر سوشل میڈیا صارفین نے بھی ہمدردی، دعاؤں اور یکجہتی کے پیغامات بھیجے۔