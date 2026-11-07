ناصر ادیب نے 'مٹی دے بوا' کی لکھاری پر سید گھرانے کی لڑکی کو منفی دکھانے کا اعتراض کیا
ناصر ادیب نے "مٹی دے بوا" کی لکھاری فائزہ افتخار پر سادات گھرانے سے تعلق رکھنے والی ایک لڑکی کو منفی رنگ میں دکھانے کا اعتراض کیا ہے۔
انہوں نے یہ بات ایک پوڈکاسٹ میں کہی، جس کی میزبانی فیروز چوہدری کر رہے تھے۔ اپنی بات کا رخ لکھاری کی طرف کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ سید گھرانے کی لڑکی کو ہر کسی سے محبت کرنے والی دکھایا گیا، وہ شراب اور سگریٹ پیتی ہے، اور اس کا نام بلو رکھا گیا۔ ان کے بقول یہ تصویر توڑنے کی کوشش تھی، جس کی ضرورت نہیں تھی۔
ڈرامہ کیا ہے
"مٹی دے بوا" گرین انٹرٹینمنٹ پر نشر ہو رہا ہے۔ ڈائریکشن سید وجاہت حسین کی ہے، تحریر فائزہ افتخار کی، اور پروڈیوسر تہریم چوہدری اور نینا کاشف ہیں۔ ڈرامے میں مہیرا خان، وہاج علی، امر خان، جنید خان اور سید رمبو سمیت کئی اداکار نظر آتے ہیں۔ ویوز اور ٹی آر پی دونوں اچھے چل رہے ہیں، اور شوبز کی کئی نمایاں شخصیات ڈرامے پر اپنی رائے دے چکی ہیں۔
معاملہ صرف کردار نگاری کا نہیں
ادیب کی تنقید صرف کردار کی عکاسی تک محدود نہیں رہی۔ ڈرامے کے کردار بالہ کے ایک متنازع ڈائیلاگ کا حوالہ دیتے ہوئے ادیب نے کہا کہ وہ اس خیال کو قبول نہیں کر سکتے کہ عورت فطری طور پر خراب ہوتی ہے۔