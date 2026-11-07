ریمہ خان کی بڑی واپسی: وجاہت رؤف کی فلم 'پنچھی پیارے' میں نظر آئیں گی
ریمہ خان کی واپسی کی خبر آ گئی ہے۔ انہوں نے فلم 'پنچھی پیارے' کے لیے ہاں کر لی ہے، اور اس کے ہدایت کار وجاہت رؤف ہیں۔ ملک کی بڑی فلمی ستاراؤں میں شمار ہونے والی ریمہ خان کے مداح برسوں سے اسی لمحے کے منتظر تھے۔
واپسی کا اعلان
یہ خبر خود وجاہت رؤف نے اپنے انسٹاگرام پر شیئر کی، اور ایک بڑی فلمی ستارے کے ساتھ کام کرنے پر ان کی خوشی نمایاں تھی۔
ریمہ خان 1990 سے فلمی صنعت سے جڑی ہیں اور کئی دہائیوں پر محیط کیریئر میں انہوں نے کئی فلموں میں کام کیا۔ کچھ عرصہ پہلے انہوں نے اداکاری چھوڑ دی تھی۔ ان کی شادی ڈاکٹر طارق شہاب سے ہوئی اور وہ امریکہ میں مقیم ہیں، جہاں ان کی توجہ اپنے خاندان پر رہی۔
ستاروں کی مبارکبادی
واپسی کی خبر پر فلمی صنعت خوش ہے۔ عمران عباس، زویا ناصر، علی رحمان خان اور دیگر نے ریمہ خان اور وجاہت رؤف کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ سب سے زیادہ تجسس اس بات پر ہے کہ ریمہ خان نے اپنے لیے کون سا کردار چنا ہے، اور ان کے مداح بھی یہی جاننا چاہتے ہیں۔
ہماری رائے میں یہ واپسی اس لیے بھی خاص ہے کہ برسوں بعد کوئی ایسا نام واپس آ رہا ہے جسے لوگ بھولے نہیں۔ فی الحال تو سب ایک ہی بات پر اٹکے ہوئے ہیں — یہ کردار کیا ہو گا؟ آپ کے خیال میں ریمہ خان بڑی اسکرین پر کس قسم کے کردار میں سب سے زیادہ جچیں گی؟