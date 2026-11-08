خلیل الرحمٰن قمر کی بیٹی کے ویڈیوز پر تنقید، سوشل میڈیا پر نئی بحث
خلیل الرحمٰن قمر ایک بار پھر سوشل میڈیا کی بحث میں ہیں، مگر اس بار وجہ ان کا لکھا ہوا کوئی ڈراما نہیں۔ ان کی بیٹی حجاب خلیل کو ان کی حال ہی میں شیئر کی گئی ویڈیوز پر سخت تنقید کا سامنا ہے۔
حجاب خلیل نے سوشل میڈیا پر کئی ڈانس ویڈیوز شیئر کیں، جن میں وہ ایسا لباس پہنے نظر آئیں جس سے کندھوں اور پیٹ کے کچھ حصے کھلے تھے۔ ویڈیوز پھیلنے کے بعد صارفین نے ان پر تنقید شروع کر دی۔
صارفین کا کہنا ہے کہ خلیل الرحمٰن قمر ماضی میں اداکارہ صبا قمر سمیت خواتین اور شوبز شخصیات کے لباس اور طرزِ زندگی پر تنقید کرتے رہے ہیں۔ اسی لیے اب یہ سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ ان کی اپنی بیٹی نے بھی ایسا ہی لباس کیوں پہنا۔
تبصروں میں یہ بات بار بار دہرائی گئی کہ ان کے والد دوسری خواتین کو لباس کے بارے میں نصیحت کرتے رہتے ہیں۔ ایک صارف نے طنزیہ لہجے میں لکھا کہ حساب اپنے ہی گھر میں جا لگا، جبکہ ایک اور شخص نے اداکارہ صبا قمر کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ ان کے والد ان پر تنقید کرتے رہے ہیں۔
کئی صارفین کا کہنا تھا کہ دوسروں پر کیچڑ اچھالنے سے پہلے اپنے گھر کو دیکھ لینا چاہیے، اور کچھ نے یہ کہاوت یاد دلائی کہ بولنے سے پہلے سوچ لینا چاہیے۔ ویڈیوز نے سوشل میڈیا پر ایک نئی بحث چھیڑ دی ہے، جہاں خلیل الرحمٰن قمر کے پرانے بیانات اور ان کی بیٹی کے لباس پر مختلف رائے دی جا رہی ہے۔
خلیل الرحمٰن قمر پاکستان کے نمایاں ڈراما نگاروں میں شمار ہوتے ہیں۔ انہوں نے کئی مقبول ڈرامے لکھے، مگر ان کے ڈراموں میں خواتین کی عکاسی اور خواتین سے متعلق ان کے بیانات پر بھی تنقید ہوتی رہی ہے۔
ہماری رائے میں اصل معاملہ کسی کے کندھوں یا پیٹ کا نہیں، نصیحت کرنے والوں کا وہ پرانا حساب ہے جو سوشل میڈیا ہر بار کھول دیتا ہے۔ لباس ہر شخص کا ذاتی معاملہ ہے، اور تبصرہ وہاں ہونا چاہیے جہاں واقعی کوئی بات بنتی ہو۔ اب آپ بتائیں، یہ سب تنقید ہے یا حساب برابر کرنے کی کوشش؟