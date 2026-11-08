تماشہ 5 کے ڈاکٹر زی خان کی سالگرہ: لیلیٰ کی وِش اور سرخ سوٹ میں شاہی پوز
لیلیٰ نے انسٹاگرام پر ڈاکٹر زی خان کے ساتھ اپنی ایک تصویر شیئر کی، جو دونوں کی مشترکہ فوٹو شوٹ کی ہے۔ کیپشن بھی سیدھا سادا رہا: "Happy birthday, Zee"۔
زی خان کی طرف سے بھی سالگرہ کا پوسٹ آیا — سرخ تھری پیس سوٹ، ایک شاہی صوفے والی کرسی، ایک ہاتھ میں کیک اور دوسرے میں غبارے۔ تصویر پر 7 نومبر لکھا ہوا تھا۔ سالگرہ ہے، تو ڈاکٹر صاحب نے پورا سیٹ اپ ہی شو والا رکھا۔ ٹھیک ہے بھائی، دن آپ کا ہے۔
پوسٹ کے کمنٹ سیکشن میں وِشز کی لائن لگ گئی۔ لیلیٰ خود بھی کمنٹس میں پہنچیں اور سالگرہ مبارک کہا، اور ایک مداح نے بھی انہیں مبارکباد دی۔
ڈاکٹر زی خان کون ہیں؟
سکندر زمان، جنہیں ڈاکٹر زی خان کے نام سے جانا جاتا ہے، ARY Digital کے تماشہ سیزن 5 کے مقابلہ کرنے والوں میں شامل تھے۔ اس سیزن میں گھر والوں کے ساتھ ان کی گرما گرم بحثیں اور ٹکراؤ خوب چرچے میں رہے۔
میڈیسن، ایکٹنگ، ریئلٹی ٹی وی اور ڈیجیٹل کانٹینٹ کا یہ مکس ہی انہیں اس سیزن کی لائن اپ کے غیر معمولی ناموں میں شامل کرتا ہے۔
تماشہ کو اداکار عدنان صدیقی ہوسٹ کرتے ہیں، جہاں سیلیبرٹیز ایک ہی گھر میں رہتے ہیں، چیلنجز کرتے ہیں اور جھگڑے بھی نپٹاتے ہیں۔ سیزن 5 کا اختتام 10 اکتوبر کو ہوا اور بابرک شاہ اس کے وِنر بنے۔ شو ARY Digital اور ARY Plus پر نشر ہوتا ہے۔
سرخ تھری پیس سوٹ اور شاہی کرسی والا لُک — آپ کے حساب سے سالگرہ کے لیے پرفیکٹ تھا یا تھوڑا اوور؟