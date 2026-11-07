دارِ نجات کا ایک سین، اور انڈین فینز گوگل پر تہجد ڈھونڈنے لگے
پاکستانی ڈرامے انڈین ناظرین میں ہمیشہ سے مقبول رہے ہیں، لیکن دارِ نجات کے گرد جنون نے نئی حد چھو لی ہے۔ ڈرامہ ہر جمعہ اور ہفتہ نشر ہوتا ہے اور انڈیا میں ناظرین کے لیے ہفتے کے آخر کی پسندیدہ شے بن گیا ہے، لوگ نئی قسطوں کا بے صبری سے انتظار کرتے ہیں۔ ڈرامے میں درفشاں سلیم زریاب، شیہریار منور ابو بکر اور نمیر خان زامل کے کردار میں ہیں، اور یہ اپنی جذباتی کہانی اور مضبوط اداکاری سے دل جیت رہا ہے۔ سوشل میڈیا پر ایک وائرل ویڈیو نے سب کی توجہ پکڑی ہے، جو دکھاتی ہے کہ ڈرامہ اپنی کہانی سے آگے جا کر تجسس پیدا کر رہا ہے۔
ویڈیو میں کیا نظر آیا
سوشل میڈیا صارف سدھارتھ سنگھانیا کی شیئر کی گئی ویڈیو میں وہ اور ان کا ایک دوست دارِ نجات کی تازہ قسط دیکھ رہے ہیں، جب ایک سین ان کی توجہ کھینچ لیتا ہے۔ اس کے بعد دونوں تہجد کے بارے میں معلومات تلاش کرتے اور اسلام میں اس کی اہمیت پڑھتے نظر آتے ہیں۔ ویڈیو میں وہ پانچوں نمازوں کے اوقات بھی پڑھتے دکھائی دیتے ہیں۔
28ویں قسط میں، جو جمعہ کو نشر ہوئی، ابو بکر زریاب کو بتاتا ہے کہ وہ تہجد کے لیے اٹھا تھا۔ یہ مختصر گفتگو وہاں شروع ہوتی ہے جب زریاب پوچھتی ہے کہ اسے فجر کی نماز کے لیے کیوں نہیں جگایا گیا۔ اس چھوٹے سے مکالمے نے ناظرین پر گہرا اثر چھوڑا۔
تہجد اسلام میں ایک نفل نماز ہے جو رات کو نیند سے بیدار ہونے کے بعد ادا کی جاتی ہے، عام طور پر رات کے درمیانی یا آخری حصے میں۔
تبصرے کیا کہہ رہے ہیں
کلپ وائرل ہونے کے بعد سوشل میڈیا صارفین ان کی تجسس کو سراہ رہے ہیں۔ کئی لوگوں کا کہنا ہے کہ ڈرامے اور ٹی وی شوز مختلف ثقافتوں اور روایات کو قریب لانے کی طاقت رکھتے ہیں۔ ایک صارف نے اپنے بچپن کی یاد تازہ کرتے ہوئے لکھا، "بچپن میں ہم سٹار پلس کے ڈرامے دیکھ کے آرتی اُتارتے تھے ایک دوسرے کی، اب 20 سال بعد سب ریورس ہو گیا ہے۔"
ایک اور تبصرے میں ویڈیو میں نظر آنے والے صارف کی تعریف کی گئی اور پاکستان سے محبت کا پیغام دیا گیا۔ تیسرے تبصرے میں کہا گیا کہ کسی بھی مذہب کا ماننے والا رات کے درمیان اٹھ کر اپنے خدا سے دعا کرے تو رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں، اور معجزے اسی وقت ہوتے ہیں۔
ڈرامہ کس بارے میں ہے
دارِ نجات یکم اگست کو شروع ہوا، اسے عمرہ احمد نے لکھا اور ثاقب خان نے ڈائریکٹ کیا۔ شیہریار منور، درفشاں سلیم اور نمیر خان مرکزی کرداروں میں ہیں۔ شیہریار منور پاکستانی فلم اور ٹی وی کے اداکار، ڈائریکٹر اور پروڈیوسر ہیں۔
کہانی دو متضاد جہانوں کو سامنے رکھتی ہے: ابو بکر، ایمان اور اخلاقی اصولوں میں گہرائی سے جڑا نوجوان، اور زریاب، ایک بے فکر لڑکی جس کی زندگی اس کے عشق زامل کے چھوڑ دینے کے بعد تکلیف دہ موڑ لیتی ہے۔ روایتی خاندانی جھگڑوں سے آگے بڑھتے ہوئے یہ سیریز نفسیاتی صدمے، عورت کے ماضی پر سماجی فیصلوں، توبہ اور بخشش کے سفر کو موضوع بناتی ہے۔
پہلے ہمارے ڈرامے صرف دل جیتتے تھے، اب گوگل پر تلاش بھی اپنی طرف کھینچ رہے ہیں — دارِ نجات دیکھا ہے تم نے، یا ابھی اگلی قسط کا انتظار ہے؟