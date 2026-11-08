سامی فیملی کو 800 سال پرانی موسیقی بچانے کے لیے موزیلا کی گرانٹ مل گئی
پاکستان کے سامی خاندان کو امریکہ کی موزیلا فاؤنڈیشن سے گرانٹ اور تکنیکی معاونت مل گئی ہے۔ اس معاونت سے »انفنٹ راگ« نام کا منصوبہ چلایا جائے گا، جس کا مقصد خاندان کی 800 سال پرانی موسیقی کی روایت کو محفوظ کرنا اور اس کا مطالعہ کرنا ہے۔ منصوبے کی قیادت سامی برادرز کے رؤف سامی کر رہے ہیں، اور یہ کام ان کے والد استاد نصیرالدین سامی کی رہنمائی میں ہو رہا ہے۔ خاندان قوالی اور خیال، دونوں پر کام کرتا ہے۔
موزیلا نے سامی خاندان کو اپنی »آرٹسٹس میک ٹیکنالوجی« گرانٹس کے پہلے 20 وصول کنندگان میں شامل کیا ہے۔ خاندان یہ کام سینٹر فار کلچرل وائبرنسی کے ساتھ مل کر کر رہا ہے، جو روایتی فنکاروں اور ثقافتوں کے درمیان تبادلے کو سہارا دینے والا غیر منافع بخش ادارہ ہے۔
49 سروں کا حساب
منصوبے میں آواز کی ریکارڈنگ اور جسمانی پیمائش کی معلومات ایک ایسے نظام میں جوڑی جائیں گی جو فنکاروں کی اپنی ملکیت ہوگا۔ محققین استاد نصیرالدین اور ان کے نمایاں شاگردوں کی گھنٹوں طویل گائیکی ریکارڈ کریں گے۔ آواز، جسمانی پیمائش کے آلات اور باریک سروں کو ناپنے والا نظام ایک ہی وقت میں چلے گا۔ مغربی موسیقی کے مطالعے میں عام طور پر 12 سروں کا فریم ورک استعمال ہوتا ہے، جبکہ یہاں سر کے اس سے باریک فرق بھی پکڑے جائیں گے۔ استاد نصیرالدین کو 49 سروں کا نظام استعمال کرنے کا سہرا جاتا ہے۔
مصنوعی ذہانت کے اوزار ان لمحوں کی نشاندہی کریں گے جب موسیقی میں گہرا ربط اور سرور پیدا ہوتا ہے۔ ساتھ ہی یہ بھی دیکھا جائے گا کہ خیال کی سخت مشق اور ریاضت گلوکاروں کے جسم پر کیا اثر ڈالتی ہے۔
سچ کی تلاش
رؤف سامی نے کہا کہ ان کے والد نے اپنی پوری زندگی سر میں سچ تلاش کرنے کو وقف کر دی۔ منصوبے کا مقصد یہ جمع شدہ علم آنے والی نسلوں کے لیے محفوظ کرنا ہے۔ ان کے بقول انفنٹ راگ مصنوعی ذہانت کے ان استعمالات کو بھی چیلنج کرے گا جو فنکاروں کا استحصال کرتے ہیں، اور اس بات کو یقینی بنائے گا کہ ثقافتی ورثے پر کنٹرول خود فنکاروں کے پاس رہے۔
خاندان قوال بچہ گھرانے سے تعلق رکھتا ہے، جس کا سلسلہ 800 سال سے زیادہ پرانا ہے اور روایت میں اسے فارسی شاعر امیر خسرو سے منسوب کیا جاتا ہے۔ بہت سے لوگ استاد نصیرالدین کو اس فن کے چند باقی ماندہ بزرگ استادوں میں شمار کرتے ہیں۔ آغا خان میوزک ایوارڈز نے ان کے کام کا اعتراف کیا، جہاں انہوں نے اپنے فن کو سانس سے دعا قرار دیا۔
ہماری گزارش بس اتنی ہے: ریکارڈنگ مکمل ہو تو یہ خزانہ صرف محفوظ نہ رہے، ہمیں بھی سننے کو ملے۔