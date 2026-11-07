“کیا ایکسپریشنز تھے” — نادیہ افغان نے مہیرا خان کو داد دے دی
پاکستانی اداکارہ نادیہ افغان نے مہیرا خان کی ڈرامہ سیریل “مٹی دے بواوے” میں بلو کے کردار کی اداکاری پر تعریف کی ہے۔ نادیہ نے ایک ناظر کی انسٹاگرام اسٹوری ری شیئر کی، جس میں مہیرا کے بلو والے ایک منظر کی کلپ تھی۔ اس ناظر نے شاہانہ کے ڈائیلاگ اور بلو کے ردعمل کی طرف اشارہ کیا، اور کہا کہ شاہانہ نے بات تو درست کہی، مگر مہیرا کے ایکسپریشنز نے وہ لمحہ مزید مزے دار بنا دیا۔
نادیہ اس بات سے متفق نظر آئیں۔ انہوں نے لکھا: baat tou sahi ki thi Shahana ny but billo in this scene was superb. kia expressions thy.. kammaaaall یعنی شاہانہ نے بات تو سہی کی تھی، لیکن اس منظر میں بلو زبردست تھیں، کیا ایکسپریشنز تھے۔
اب ذرا ڈرامے کی بات۔ مہیرا اس ڈرامے میں بلقیس بانو کا کردار ادا کر رہی ہیں، جنہیں بلو کہا جاتا ہے۔ وہاج علی ان کے مقابل بالا کا کردار نبھا رہے ہیں۔ گرین انٹرٹینمنٹ کے اس ڈرامے کی کہانی 1990 کی دہائی کے آخر کے دیہی پنجاب کی ہے۔ بلو اور بالا کی محبت جُدائی پر ختم ہو جاتی ہے، جب بالا ایک غیر بتائے گئے الزام میں جیل چلے جاتے ہیں۔ کہانی جب 2002 میں واپس آتی ہے تو بلو ایک “پیرنی” بن چکی ہوتی ہیں، جس کے پیچھے لوگوں کا ایک بڑا حلقہ ہے، اور بالا جیل سے رہا ہو کر ایک خوفزدہ کرنے والا آدمی بن چکے ہوتے ہیں۔
یہ سیریل دونوں اداکاروں کی پہلی ٹی وی جوڑی ہے، اور مہیرا کی بڑے پیمانے پر فلموں پر توجہ دینے کے بعد ٹیلی ویژن پر واپسی بھی۔
سچ پوچھیں تو ایک ناظر کی اسٹوری اٹھا کر داد دینے والا انداز بھی اپنا ہی مزہ رکھتا ہے — اداکارہ ہو، تو سیدھا سیدھا بول دو کہ کام کمال تھا۔ ہماری رائے میں اس منظر کا اصل ہیرو وہی چہرہ ہے، جو زیادہ بولے بغیر ساری بات سنا دیتا ہے۔
خیر، اب اگلا سوال: شاہانہ کی وہ بات سن کر بلو نے جو منہ بنایا تھا، وہ آپ کے چہرے پر بھی آتا ہے یا نہیں؟