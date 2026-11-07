صبا قمر کی 'Case No 10' کی جھلک: تابش ہاشمی کے ساتھ تصاویر نے تجسس بڑھا دیا
صبا قمر نے اپنے آنے والے ڈرامے Case No 10 کی جھلک دی ہے۔ انہوں نے Instagram پر پردے کے پیچھے کی تصاویر شیئر کیں، جن میں وہ تابش ہاشمی اور عملے کے دیگر ساتھیوں کے ساتھ نظر آ رہی ہیں۔
تصاویر میں اداکار اپنے مکالمے دہراتے اور اسکرپٹ پر بات کرتے دکھائی دے رہے ہیں۔ کچھ تصاویر ہوٹل کے کمرے کی لگتی ہیں، جہاں سب مل کر ڈرامے کی تیاری میں مصروف ہیں۔ صبا قمر نے تصاویر کے ساتھ لکھا کہ Case No 10 کے لیے کچھ بہت خاص کیسز اکٹھے ہو رہے ہیں، اور ساتھ فلم اور جشن والے ایموجی بھی لگائے۔
اصل چرچا تابش ہاشمی پر ہے۔ وہ کامیڈی اور ٹیلی ویژن کی میزبانی کے لیے مشہور ہیں، اور ان کا اس ڈرامے کا حصہ بننا ہی یہ سوال کھڑا کرتا ہے کہ وہ کون سا کردار ادا کریں گے اور اسکرین پر صبا قمر کے ساتھ ان کی جوڑی کیسی لگے گی۔
ہماری رائے: قتل کے معمے میں ایک کامیڈین کی موجودگی خود ایک معمہ ہے، اور یہی غیر متوقع جوڑی اس وقت ڈرامے کا سب سے بڑا تجسس ہے۔ اگر کہانی نے پچھلی قسط جیسا وزن رکھا، تو یہ کیس بھی چل جائے گا۔
یہ ڈراما Case No 9 کی تخلیقی ٹیم کو واپس لے آیا ہے۔ صحافی شہزیب خانزادہ نے پچھلی قسط سے لکھنے کا آغاز کیا تھا اور اطلاعات کے مطابق اس بار بھی وہی اسے لکھ رہے ہیں۔ ڈرامے کی ہدایت کاری دانش نواز کے پاس ہے۔ ابتدائی اطلاعات کے مطابق Case No 10 ایک قتل کا معمہ ہے، مگر کہانی، اداکاروں اور ریلیز کی تاریخ کی مکمل تفصیلات ابھی سامنے نہیں آئیں۔
Case No 9 میں صبا قمر نے سہر معظم کا کردار نبھایا تھا — ایک عورت جو جنسی تشدد سے بچ نکلنے کے بعد ایک طاقتور تاجر کے خلاف کھڑی ہوتی ہے۔ اس ڈرامے میں فیصل قریشی، آمنہ شیخ، گوہر رشید اور جنید خان بھی شامل تھے۔ کہانی پاکستان کے قانونی اور سماجی نظام میں انصاف کے متلاشی بچ جانے والوں کی مشکلات کے گرد گھومتی تھی، اور یہ ڈرامہ اس سال جنوری میں مکمل ہوا تھا۔
اب سب سے بڑا سسپنس کس کا ہے — قاتل کا یا تابش ہاشمی کے کردار کا؟