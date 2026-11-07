ایک ڈالر میں فلمی ستارہ اور موٹر سائیکل: پاکستان کے میلے والے پرنٹس کی کہانی
یہ پرنٹس جان بوجھ کر بھڑک دار اور کِچ بنائے جاتے ہیں۔ بنانے والے ایک معیاری بیک گراؤنڈ اٹھاتے ہیں — جیسے آرچیز نیشنل پارک — اس پر ایک ٹف گائی موٹر سائیکل چپکاتے ہیں، اور پھر اسی موٹر سائیکل کے اوپر ایک آدمی بٹھا دیتے ہیں۔ پھر یہ تصویر انک جیٹ پرنٹر پر جان ڈالتی ہے، اور نتیجہ اکثر تھوڑا فلیمسی نکلتا ہے، جس میں پرنٹر کی لائنیں اب بھی صاف نظر آتی ہیں۔
یہاں درستگی مقصود ہی نہیں۔ مقصود ہے تماشا اور اشتعال — ایک فوری فینٹسی، جو موقع پر بنتی ہے اور سستے داموں بکتی ہے، اور زیادہ تر پاکستان کے میلوں اور بڑے اجتماعات میں۔
فوٹوگرافر میتھیو پیلے نے پانچ سال یہ سووینئر — میلوں اور زیارتوں سے بچے کھچے، پھینکے ہوئے پرنٹس — اکٹھے کیے، اور یہ سب اب ایک کتاب میں سامنے آیا ہے: "Jugaar: A Pakistani Guide to Aspirational Living"۔ کتاب پیلے، آرکائیوسٹ اور فوٹوگرافر لوکاس برک، اور کیوریٹر زرمین شاہ نے مل کر بنائی، اور اب سامنے آئی ہے۔ یہ ان مومینٹوز کے پیچھے کام کرنے والے فنکاروں اور ان کے ہنر کی کھوج ہے۔
سیہون شریف سے پرتگال کے ڈیسک تک
پیلے پہلی بار 2021 میں ان پرنٹس سے ٹکرائے۔ وہ اس وقت سیہون شریف میں تھے، جنوبی پاکستان کا ایک چھوٹا شہر، جہاں وہ ایک سالانہ میلہ دیکھنے اور دستاویز کرنے گئے تھے، جو 13ویں صدی کے صوفی بزرگ لال شاہباز قلندر کی یاد میں منایا جاتا ہے۔
پیلے کے مطابق وہاں شور کا عالم ہی اور تھا — سب کچھ سر کے اوپر سے گزرتا ہوا لگتا تھا، ماحول بالکل ایک ریو سا، ایک قدیم اور بنیادی ریو سا۔
میلے کے میدان میں انہیں یہ سووینئر ہر طرف بکھرے ملتے رہے۔ انہوں نے کچھ جمع کیے اور اپنے گھر پرتگال لے گئے، جہاں وہ ان کے ڈیسک پر پڑے دھول کھاتے رہے۔ پھر ایک دوست ان کی تخلیقی، اصول توڑنے والی انرجی کا گرویدہ ہو گیا، اور پیلے نے ان پرنٹس کو غور سے دیکھنا شروع کیا۔
تھوڑے ہی عرصے بعد وہ دوبارہ پاکستان آئے تاکہ ان پرنٹس کے بنانے والوں سے ملیں اور سمجھیں کہ ان کے پیچھے ہنر اور ارادہ کیا ہے۔ اور جتنا وہ سیکھتے گئے، اتنا ہی زیادہ اس کام کے پیچھے پڑتے گئے۔
ایک ڈالر، چند سیکنڈ، ایک خواب
اصل عمل صرف چند منٹ لیتا ہے۔ گاہک کو بیک گراؤنڈز کی پہلے سے طے شدہ لسٹ دی جاتی ہے۔ وہ اپنی پسند بتاتے ہیں، بوٹ آپریٹر ان کی تصویر کھینچتا ہے، اور پھر ایڈیٹنگ کا کام بجلی کی رفتار سے ہوتا ہے۔ پیلے کے مطابق کیمرہ اٹھاؤ، بیک گراؤنڈ کوئی بھی ہو، ایس ڈی کارڈ نکالو، دو سیکنڈ میں ایڈٹ، دو سیکنڈ میں کنٹور، اور بس — پرنٹ تیار۔ پھر وہ پرنٹ ایک پلاسٹک کی شیتھ میں جاتا ہے، اور گاہک 100 روپے دے کر چلتا بنتا ہے۔ قیمت تقریباً ایک ڈالر فی تصویر بنتی ہے،
ظاہد اور ذیشان کا چلتا پھرتا اسٹوڈیو
کتاب ان تصویروں کے بنانے والوں پر بھی روشنی ڈالتی ہے، جیسے باپ بیٹے کی جوڑی ظاہد اور ذیشان کی، جن سے پیلے سیہون شریف میں ملے، جہاں وہ ایک چلتا پھرتا فوٹو اسٹوڈیو چلا رہے تھے۔ ظاہد، یعنی باپ، کیمرہ چلاتے ہیں اور گاہکوں سے بات کرتے ہیں، اور وہ ان کئی فوٹوگرافروں میں سے ایک ہیں جن کا کام کتاب میں شامل ہے۔
فلمی ستارے، فینسی اسٹیٹ، فوجی وردی
کتاب میں تصویروں کی لہریں ہیں: نوجوان لڑکوں کے چہرے بالی ووڈ اور لولی ووڈ کی اداکاراؤں کے ساتھ سیٹ کیے گئے؛ کچھ جوڑے فینسی اسٹیٹس میں پہنچا دیے گئے؛ اور ایک نوجوان خاتون فوجی وردی میں۔
گاہک یہ پرنٹس گھر لے جاتے ہیں۔ شاید وہ کسی ٹین ایجر کے کمرے کی دیوار پر ٹنگ جائیں، یا کسی نوجوان جوڑے کے بیٹھک میں — ایک مزے دار، لمحہ بھر کی مگر معنی خیز یادگار کے طور پر۔ ان پرنٹس میں ایک عارضی پن ہے، تخلیقی آزادی اور ذاتی فرار کا ایک مختصر دھماکہ۔
پیلے کے لیے خوبصورتی اسی انرجی میں ہے۔ ان کا خیال ہے کہ کبھی کبھی محض تخلیق کا عمل پرفیکشن کے پیچھے بھاگنے سے زیادہ خوبصورت چیز نکال دیتا ہے۔