ہربز کو تازہ رکھنے کا آسان طریقہ: اب نہیں پھینکیں گے دھنیا اور پودینہ
دھنیا، سویا یا پودینہ خریدنے کے بعد سب سے زیادہ مایوسی تب ہوتی ہے جب یہ ایک دو دن میں ہی فریج میں مرجھا جاتے ہیں۔ اس سے نہ صرف کھانا ضائع ہوتا ہے بلکہ آپ کو بار بار پیسے خرچ کر کے نئے پتے خریدنے پڑتے ہیں۔ اب ایک ایسا آسان طریقہ سامنے آیا ہے جس سے ان پودوں کی تازگی کو کافی حد تک بڑھایا جا سکتا ہے، اور اس کے لیے صرف ایک شیشے کا جار اور ایک گلاس پانی چاہیے۔
یہ طریقہ سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہا ہے کیونکہ یہ سادہ ہونے کے ساتھ ساتھ بہت مؤثر بھی ہے۔ عام طور پر لوگ ہربز کو پلاسٹک بیگ میں چھوڑ دیتے ہیں یا کچن ٹشو میں لپیٹ کر رکھتے ہیں، لیکن اس ٹرک میں ایک ایسا ماحول بنایا جاتا ہے جو ضروری نمی برقرار رکھتا ہے اور پودوں کو فریج کی خشک ہوا سے بچاتا ہے۔
اس طریقے سے دھنیا، سویا اور پودینہ کئی دنوں تک تازہ، کرسپی اور استعمال کے لیے تیار رہتے ہیں۔ اس کا طریقہ انتہائی سادہ ہے جہاں پانی ہربز کی ٹہنیوں کو ہائیڈریٹ رکھتا ہے، جبکہ شیشے کا جار انہیں فریج کی خشک ہوا کے براہ راست رابطے سے روکتا ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پتے جلدی خشک نہیں ہوتے اور زیادہ عرصے تک ہرے بھرے رہتے ہیں۔
یہ ہیک خاص طور پر پتے دار ہربز جیسے دھنیا، سویا اور پودینہ کے لیے بہترین ہے۔ صرف چند سیکنڈ کی تیاری اور ایک گلاس پانی کے ساتھ آپ اپنے پسندیدہ ہربز کو بچا سکتے ہیں۔ اس سے نہ صرف کھانے کی بچت ہوتی ہے بلکہ آپ کے پیسے بھی بچتے ہیں اور آپ کے پاس ہمیشہ تازہ جڑی بوٹیاں موجود رہتی ہیں۔ اگر آپ اب تک چند دنوں بعد اپنا دھنیا یا سویا پھینک دیتے تھے، تو یہ سادہ سا تجربہ کرنے کے لائق ہے۔
آخر میں بس یہ کہ چھوٹے چھوٹے آئیڈیاز ہی کبھی کبھی سب سے زیادہ کام کرتے ہیں۔ تو کیا آپ اب بھی اپنے ہربز کو پلاسٹک بیگ میں چھوڑ رہے ہیں یا اس جار والی ٹرک کو ٹرائی کریں گے؟