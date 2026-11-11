ایمن خان اور منیب بٹ کی لندن میں چھٹیاں، تصویریں انسٹاگرام پر
ایمن خان اور منیب بٹ نے حال ہی میں اپنے مصروف شیڈول سے وقت نکالا اور لندن کا رخ کیا۔ دونوں وہاں سے مسلسل اسٹوریز شیئر کر رہے ہیں اور شہر گھومنے کی تصویریں بھی پوسٹ کر رہے ہیں۔
منیب بٹ کی شیئر کی ہوئی تصویروں میں ایئرپورٹ، بزنس کلاس فلائٹ اور پھر لندن کی سڑکوں پر ایمن خان کے ساتھ گھومنا شامل ہے۔ دونوں کا انداز سادہ رہا — ٹی شرٹ، پتلون اور جیکٹ — جو ان کی اپنی سگنیچر اسٹائل ہے۔
دونوں اداکار ہیں اور اپنے ڈراموں کی وجہ سے پسند کیے جاتے ہیں۔ منیب بٹ حال ہی میں ڈرامہ تپش میں نظر آئے، جبکہ ایمن خان میڈیا ایونٹس میں اپنی موجودگی کی وجہ سے سرخیوں میں رہیں۔
تصویریں دیکھ کر یہ تو ماننا پڑے گا کہ لندن کی سڑکیں ان کے کیمرے کے لیے بہترین پس منظر ہیں۔ آپ کو ان کی کون سی تصویر سب سے زیادہ پسند آئی؟
عوامی ذرائع، وکی پیڈیا، یوٹیوب، انسٹاگرام اور ٹک ٹاک کی معلومات کے ساتھ۔