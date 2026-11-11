دبئی شاپنگ فیسٹیول کا 32واں ایڈیشن 4 دسمبر سے، اوپننگ پر راشد الماجد اور اسٹیو آوکی
دبئی شاپنگ فیسٹیول اپنے 32ویں ایڈیشن کے ساتھ 4 دسمبر 2026 سے شروع ہو رہا ہے اور 17 جنوری 2027 تک چلے گا۔ 45 دن کا یہ میلہ دبئی فیسٹیولز اینڈ ریٹیل اسٹیبلشمنٹ (ڈی ایف آر ای) منعقد کرتی ہے، جو دبئی ڈیپارٹمنٹ آف اکانومی اینڈ ٹورازم کا حصہ ہے۔ اس بار پروگرام شہر بھر میں پھیلا ہوگا اور انٹرنیشنل انٹرٹینمنٹ، شاپنگ، کھانے پینے اور کلچر سب اس میں شامل ہیں۔ جے بی آر کے ساحلوں سے لے کر ہٹا کے پہاڑوں تک، اوپننگ ویک اینڈ اور اس کے بعد لائیو پرفارمنس، امیرسیو اٹریکشنز اور ہر عمر کے سامعین کے لیے تجربات کیے جائیں گے۔
میلے کی گنتی شروع ہو چکی ہے اور اسے اس بار پہلے سے بڑا، بولڈ اور زیادہ دلچسپ بتایا جا رہا ہے۔
یہ تین دہائیوں سے دبئی کی سردیوں کا حصہ ہے
ڈی ایس ایف اپنے ریٹیل روٹس سے آگے بڑھ کر دبئی کے سب سے پہچانے جانے والے سالانہ مواقع میں سے ایک بن چکا ہے، اور تین دہائیوں سے زیادہ کا سفر مکمل کر چکا ہے۔ عام دنوں میں اس میلے کے دوران دکانیں اپنی چیزوں پر رعایت دیتی ہیں، روزانہ گاڑیوں کی قرعہ اندازی اور سونا اور گاڑیاں جیسے انعامات کی ڈراز ہوتی ہیں، آتش بازی ہوتی ہے، اور پورے دبئی میں فیملی ایکٹیویٹیز اور لائیو شوز چلتے ہیں۔ یہی وہ فارمولا ہے جس پر ہر ایڈیشن کھڑا ہوتا ہے۔
اوپننگ ویک اینڈ: راشد الماجد اور اسٹیو آوکی
اوپننگ کی تقریبات کی قیادت تین بڑے پرفارمرز کریں گے۔ علاقے کے مشہور گلوکار راشد الماجد 4 دسمبر کو کوکا کولا ایرینا میں اسٹیج پر ہوں گے، اور گلوبل الیکٹرانک میوزک اسٹار اسٹیو آوکی اسی وینیو پر 5 دسمبر کو پرفارم کریں گے۔ راشد الماجد کے شو کے ٹکٹ مناسب وقت پر Platinumlist پر دستیاب ہوں گے، جبکہ اسٹیو آوکی کے شو کی مزید تفصیلات کوکا کولا ایرینا کی ویب سائٹ پر آئیں گی۔ سامعین کو مشورہ دیا گیا ہے کہ اوپننگ ویک اینڈ کے ٹکٹ جلدی لے لیں۔
ڈی ایف آر ای کے سی ای او احمد الخاجا کا کہنا ہے کہ 32واں ایڈیشن تین دہائیوں سے زیادہ کے سفر میں ایک نیا باب ہے، اور میلہ دبئی کی سردیوں کو خاص بنانے والی چیزوں کا حصہ رہا ہے، جہاں لوگ مل کر تجربات اور یادگار لمحات شیئر کرتے ہیں۔ ان کے مطابق اس بار پرانا ورثہ برقرار رکھتے ہوئے نئی انٹرٹینمنٹ، شاپنگ اور فیملی ایکٹیویٹیز شامل کی گئی ہیں۔
لائٹ شو: جے بی آر اور بلیو واٹرس کے درمیان پورا خلیج اسٹیج
ڈی ایس ایف لائٹ شو اس بار ایک نئے ملٹی میڈیا تجربے کے ساتھ واپس آ رہا ہے۔ The Beach JBR اور بلیو واٹرس آئی لینڈ کے درمیان خلیج کو ایک اوپن ایئر ملٹی میڈیا اسٹیج میں بدلا جائے گا، جس میں اینیمیشن، ڈائنامک لائٹنگ، لیزرز، آرکیٹیکچرل لیزر میپنگ اور امیرسیو ساؤنڈ شامل ہوں گے۔ شو 5 دسمبر بروز ہفتہ سے شروع ہو کر 17 جنوری بروز اتوار تک روزانہ شام 7:30 سے رات 10:30 بجے تک چلے گا، اور پوری شام مختلف بصری اثرات کھلتے رہیں گے۔
ہر رات کے پروگرام میں آرکیٹیکچرل لیزر میپنگ، موسیقی کے ساتھ دو ڈرون شوز اور ایک میوزک کمانڈڈ لیزر شو شامل ہوگا۔ جے بی آر بیچ فرنٹ اور بلیو واٹرس پرومینیڈ پر لیزر انسٹالیشنز رات کے آسمان کو روشن کریں گی، جبکہ خلیج کے بیچ میں تیرتی ہوئی انسٹالیشن میں جدید سرچ لائٹس اور لیزرز مرکزی کردار ادا کریں گے۔ جے بی آر کے منتخب ٹاورز پر بڑے پیمانے پر آرکیٹیکچرل لیزر میپنگ بھی کی جائے گی۔
شو خلیج کے دونوں طرف سے، یعنی بیچ جے بی آر اور بلیو واٹرس دونوں جگہوں سے دیکھا جا سکے گا، اور ہر طرف سے منظر مختلف ہوگا۔ علاقے کے ریستوران، ہاسپٹالٹی اور لیزر تجربات کے ساتھ مل کر یہ واٹر فرنٹ شام گزارنے کی ایک اور وجہ بن جائے گا۔
عید الاتحاد پر ہٹا میں کینڈل لائٹ کنسرٹ
میلے کے باضابطہ آغاز سے پہلے، 2 دسمبر 2026 کو ڈی ایس ایف ایکس ہٹا وادی حب پر ایک کینڈل لائٹ کنسرٹ عید الاتحاد کے موقع پر ہوگا۔ اس میں ہٹا کے پہاڑوں کے پس منظر میں خلیجی طرز کی موسیقی پیش کی جائے گی، اور یہ مفت تقریب ہے جہاں لوگ کھلے آسمان کے نیچے موسیقی کے ساتھ عید الاتحاد منائیں گے۔
شاپنگ، انعامات اور پارٹنرز
انٹرٹینمنٹ پروگرام کے ساتھ ساتھ میلے میں شاپنگ تجربات، ریٹیل پروموشنز اور شرکاء مالز اور دیگر مقامات پر انعامات جیتنے کے مواقع بھی ہوں گے۔ ان کی مزید تفصیلات، اور ٹکٹوں کے اعلان کی تاریخیں، بعد میں بتائی جائیں گی۔ تازہ اعلانات کے لیے www.mydsf.ae دیکھا جا سکتا ہے، اور انسٹاگرام اور ٹک ٹاک پر @DubaiFestivals فالو کیا جا سکتا ہے۔
میلے کے اس ایڈیشن کی کلیدی اسپانسر کمرشل بینک آف دبئی ہے۔ اسٹریٹجک پارٹنرز میں الفطیم مالز (دبئی فیسٹیول سٹی مال اور فیسٹیول پلازہ)، الزرونی گروپ (مرکاٹو شاپنگ مال)، اے ڈبلیو رستمانی آٹوموٹو، دبئی ہولڈنگ ایسٹ مینجمنٹ (سوق السیف، بلیو واٹرس، ابن بطوطہ مال، ند الشبا، پام جمیرہ مال اور دی آؤٹ لیٹ ولیج)، ایمارات ایئرلائن، اینوک، اتصالات، مجید الفطیم (مال آف دی ایمارات، سٹی سینٹر میردف اور سٹی سینٹر دیرہ) اور میریکس انویسٹمنٹ (سٹی واک) شامل ہیں۔
پچھلے ایڈیشنز کی طرح اس بار بھی سرکاری اداروں اور نجی شعبے کو اکٹھا کر کے یہ پورا شہر سمیٹنے والا پروگرام تیار کیا گیا ہے۔
سامعین کو مشورہ دیا گیا ہے کہ ٹکٹوں کے اعلان کی تاریخوں کے لیے سرکاری چینلز پر نظر رکھیں۔