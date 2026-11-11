ڈر نیجات میں ابوبکر کی پراسرار گرل فرینڈ کون ہے؟ نام سامنے آ گیا
ڈر نیجات ایک ہٹ ڈرامہ ہے جسے ناظرین اور ناقدین دونوں کی طرف سے خوب داد مل رہی ہے۔ ڈرامے کے ہر اداکار اور ہر کردار کی تعریف ہو رہی ہے، اور اسی سلسلے میں ایک کردار نے سب کی توجہ اپنی طرف کھینچ لی ہے — ہارورڈ میں ابوبکر کی پراسرار گرل فرینڈ کا کردار۔
ڈرامے کی کہانی امیرہ احمد نے لکھی ہے، ہدایات ساقب خان کی ہیں، اور شہریار منور پروڈیوسرز میں شامل ہیں۔
یہ کردار آنے والے فلیش بیک سیکوئنس میں نظر آئے گا، اس پراسرار گرل فرینڈ کو ادا کرنے والی اداکارہ ہیں ژالے ابراہیملی — ماڈل، ڈیجیٹل انفلوئنسر اور اذربائیجانی نژاد اداکارہ جو ترکی بھی روانی سے بولتی ہیں۔
ڈرامے میں اپنی پہلی اداکاری سے ژالے پاکستانی ناظرین کا دل جیت چکی ہیں۔ انہوں نے پاکستانی سامعین کی محبت پر گہری تشکر کا اظہار کیا اور خود بھی مانا کہ ڈرامے میں نظر آنے کے بعد انہیں اچانک شہرت ملی۔
انہوں نے شہریار منور کے ساتھ اپنے سینز کی بیک اسٹیج ویڈیو بھی شیئر کی، اور بتایا کہ ان کے ساتھ کام کرتے ہوئے بہت مزہ آیا۔ اس کے ساتھ ڈرامے کے او ایس ٹی پر بنی ریل اور اپنی اصلی زندگی کی تصویریں بھی انہوں نے شیئر کیں۔
باقی سب تو ٹھیک، لیکن ناظرین کا دل تو ہارورڈ والی لڑکی نے پہلے ہی جیت لیا ہے۔