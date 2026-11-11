مدار کا ہنی مون سین وائرل، ناظرین کا غصہ بھی وائرل
پاکستانی ڈرامے مدار کا ایک ہنی مون سین سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہا ہے، اور لوگ اس پر کھل کر برس رہے ہیں۔ سین میں زوہ اپنے شوہر سامر کو صبح ہلکے سے چھو کر جگاتی ہے اور اس کے قریب لیٹی ہوتی ہے۔ سامر اور زوہ کے کردار ہمایون اشرف اور سمیہ بخش نبھا رہے ہیں، اور ہنی مون کے یہ سین پاکستان کے پہاڑی علاقوں میں شوٹ کیے گئے ہیں۔
مدار گرین انٹرٹینمنٹ پر آنے والا ڈراما ہے، جسے زرتاشا محمود نے لکھا اور فیصل بخاری نے ڈائریکٹ کیا ہے۔ ملٹی ورس انٹرٹینمنٹ کی پروڈکشن میں ہمایون اشرف، سمیہ بخش، ندا ممتاز، فواد جلال، مسنا وقاص، عدنان گیلانی اور دیگر مرکزی کرداروں میں ہیں۔ ڈرامے کی کہانی ایک سوشل میڈیا انفلوئنسر کی محبت کی کہانی ہے، جسے سمیہ بخش ادا کر رہی ہیں۔
سوشل میڈیا پر لوگ سین کو غیر ضروری قرار دے رہے ہیں اور ناراضی کا اظہار کر رہے ہیں۔ ایک صارف نے لکھا، "اس ڈرامے میں اتنی زیادہ بے باکی ہے کہ میں اسے دیکھنا ہی نہیں چاہتی۔" ایک اور نے کہا، "پہلے ہم پاکستانی ڈرامے اپنے والدین اور گھر والوں کے ساتھ دیکھتے تھے، اب وہ دن گئے۔" ایک ناظر نے مطالبہ کیا کہ ڈرامے پر ٹی وی پر پابندی لگنی چاہیے، اور ایک نے لکھا کہ پیمرا پاکستان میں مر چکا ہے۔
رائے تو ہر کسی کی اپنی ہے، لیکن یہ سین وائرل ہونے کا کام پورا کر گیا — اور تنقید بھی ساتھ وائرل ہو گئی۔ سوال یہ ہے کہ ڈرامے والوں کو سین ہٹانا چاہیے یا ناظرین کو ریموٹ بدلنے کی مشق کرنی چاہیے؟