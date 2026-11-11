علی ظفر: آواز ہو تو اس کا کرنا کیا ہے؟
پاکستانی موسیقار، اداکار اور مصور علی ظفر نے دو دہائیوں میں ان سرحدوں کو پار کیا ہے جنہیں سیاسی اور ثقافتی طور پر عبور کرنا آسان نہیں۔ مگر اسٹیڈیم بھرنے والے ہجوم اور بین الاقوامی شہرت کے پیچھے وہ ایک بڑا سوال اٹھاتے ہیں: آواز مل جائے اور اسے کسی ایسی بات کے لیے استعمال نہ کریں جو اہم ہو، تو پھر اس کا مطلب کیا؟
لاہور کی ایک لابی سے شروع
شہرت سے پہلے، ریکارڈ سیلز سے پہلے، بالی ووڈ کی فلموں اور ان اسٹیڈیموں سے پہلے جہاں سامعین ان کے بول گنگناتے ہیں، علی ظفر لاہور کے ایک ہوٹل کی لابی میں بیٹھے اجنبیوں کے پورٹریٹ بنایا کرتے تھے۔ پیچھے کوئی ریکارڈ لیبل نہیں تھا، کوئی مشینری نہیں تھی۔ بس ایک نوجوان فنکار تھا جسے یقین تھا کہ اس کے اندر جو کچھ ہے، وہ دنیا تک پہنچنے کا حق رکھتا ہے۔
دو دہائیوں سے زیادہ بعد وہ محض ایک پاپ اسٹار سے کہیں بڑی شخصیت بن چکے ہیں: گلوکار، نغمہ نگار، اداکار، مصور، پروڈیوسر اور فلاحی کام کرنے والے فنکار۔ ان کا کیریئر ایسی سرحدوں کے پار پھیلا ہے جنہیں عبور کرنا سیاسی، ثقافتی اور جغرافیائی طور پر مشکل رہا ہے۔ اور اب موسیقی کے ایک نئے باب اور پھیلتے ہوئے بین الاقوامی سامعین کے ساتھ وہ ان سرحدوں سے آگے دیکھ رہے ہیں جو کبھی ان کے کیریئر کا تعین کرتی تھیں۔
ایک البم، پھر کوئی ایک راستہ نہیں
2003 میں ان کا پہلا البم ہوکا پانی آیا اور ایک رجحان بن گیا — 50 لاکھ سے زیادہ کاپیاں بکیں اور ایک نسل کو نئے قسم کے پاکستانی پاپ اسٹار سے ملوایا۔ اس کا بڑا گانا ”چنو“ ثابت کر گیا کہ وہ اپنی ثقافت میں جڑی موسیقی میں بھی عصرِ حاضر کے پاپ کا مزاج لا سکتے ہیں۔
اس کے بعد کا کیریئر ایک ہی لائن میں رکنے کو تیار نہ ہوا۔ پاپ، راک، لوک، صوفیانہ موسیقی اور فلمی ساؤنڈ ٹریکس — وہ سب کے درمیان چلتے رہے۔ پاکستان کے اثر رکھنے والے کوک اسٹوڈیو سے جڑنے والوں میں وہ شروع کے لوگوں میں شامل تھے، ایسا پلیٹ فارم جس نے روایتی جنوبی ایشیائی موسیقی کو جدید پروڈکشن اور بین الاقوامی سامعین سے بات کرنے کا موقع دیا۔ ”اللہ ہو“ اور ”راک اسٹار“ جیسی پرفارمنس نے ان کی موسیقی کی وسعت دکھائی: ایک لمحے میں روح کی تلاش، دوسرے لمحے میں مکمل تھیٹر اور دھماکہ۔
انڈسٹری فنکاروں کو سلیب میں رکھنے میں یقین رکھتی ہے؛ علی ظفر اس میں دلچسپی نہیں رکھتے لگتے۔ ان کے لیے ایک روایتی دھن، راک گٹار، ہپ ہاپ بیٹ اور صدیوں پرانا شعری تصور ایک ہی موسیقی کی کائنات کا حصہ ہو سکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ وہ امریکی موسیقاروں کے ساتھ تخلیقی تبادلوں اور ہپ ہاپ، ٹریپ، پنجابی موسیقی اور قوالی کے تجربات تک پہنچے۔ مگر یہ صرف نیا پن دکھانے کے لیے فیوژن نہیں۔ یہ ایک ایسا نظریہ ہے جس میں ثقافت کو الگ تھلگ رکھ کر محفوظ نہیں کیا جاتا — وہ تبادلے سے مضبوط ہوتی ہے۔
سرحد کے دونوں طرف
ان کی کہانی کا ایک اور رخ بھی ہے۔ وہ ایک پاکستانی فنکار تھے جو انڈیا کی فلمی صنعت، بالی ووڈ، میں بڑا نام بنے — اور وہ بھی ایسے وقت میں جب دونوں ملکوں کے تعلقات اکثر کشیدہ رہتے تھے۔ ان کی پہلی بڑی فلم تیرے بن لادن 2010 میں آئی۔ اس کے بعد میرے برادر کی دلہن، لندن پیرس نیو یارک اور ڈیئر زندگی جیسی فلموں میں نظر آئے اور ان کی مقبولیت اپنے ملک سے بہت آگے تک پھیل گئی۔
انڈیا اور پاکستان کی تاریخ پیچیدہ ہے — سیاسی تنازع، متنازع سرحدیں اور گہرا عدم اعتماد۔ مگر دونوں کے لوگوں کی زبانیں، فن کی روایات، خاندانی تاریخیں اور موسیقی و سینما سے محبت مشترک ہے۔ علی ظفر کا کیریئر انہی دو حقیقتوں کے درمیان کے خلا میں پروان چڑھا۔ وہ کھل کر کہتے رہے ہیں کہ فنکار وہاں رابطے بنا سکتے ہیں جہاں سیاست ناکام ہو جاتی ہے۔ انڈیا میں ان کا کام محض ایک پیشہ ورانہ موقع نہیں تھا؛ اس میں یہ یقین شامل تھا کہ ثقافتی تبادلے کی قدر بالکل اسی وقت ہوتی ہے جب سیاسی تعلقات مشکل ہوں۔
ایسی دنیا میں جہاں قومی شناخت یہ طے کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے کہ کون کہاں کا ہے، ان کا کیریئر ایک مختلف بات رکھتا ہے: فنکار اپنی جڑوں پر پورا فخر کر سکتا ہے اور پھر بھی باقی دنیا کے لیے کھلا رہ سکتا ہے۔ انہیں زیادہ بین الاقوامی بننے کے لیے کم پاکستانی بننے کی ضرورت نہیں۔ اور شاید یہی ان کی موسیقی کی سب سے اہم بات ہے: وہ سامعین سے کہتی ہے کہ ہر لفظ سمجھنے سے پہلے جذبات سے جڑ جائیں۔
شہرت کے بعد کا حساب
جو نوجوان ایک دن یہ سننے کا خواب دیکھتا تھا کہ سامعین اس کے گانے گائیں، اس نے وہ لمحہ ایسے پیمانے پر دیکھا جو بہت کم موسیقار دیکھ پاتے ہیں۔ 2025 میں ان کے شمالی امریکہ کے دورے نے دسیوں ہزار سامعین تک رسائی حاصل کی، جن میں کینیڈا کے شہر مسساگا میں بتایا گیا تقریباً 45,000 کا ہجوم بھی شامل تھا۔ ان کے کیریئر کو بڑے تفریحی اعزازات بھی ملے، جن میں پاکستان کا معتبر تمغۂ حسنِ کارکردگی شامل ہے۔
مگر کہیں راستے میں کامیابی کی ان کی تعریف بدلنے لگی۔ وہ کھل کر بول چکے ہیں کہ شہرت، دولت اور عوامی پذیرائی ایک بامقصد زندگی کا پیمانہ نہیں۔ ان کا فنی فلسفہ اب خود شناسی، ہمدردی، روحانی ترقی اور اس ذمہ داری کے گرد گھومتا ہے جو عوامی پلیٹ فارم کے ساتھ آتی ہے۔ یہ رویہ ایسی تفریحی ثقافت کے بالکل برعکس ہے جو نظر آنا، نمبر اور اگلا سنگِ میل جیتنے کی دوڑ میں مصروف رہتی ہے۔ علی ظفر اس سے آگے کا سوال پوچھتے لگتے ہیں۔
اور وہ سوال بالآخر ہر اس شخص کے لیے ہے جسے کوئی آواز ملی ہو — آپ بتائیں، آواز کا سب سے بہتر استعمال کیا ہے؟