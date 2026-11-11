NCT DREAM کا 'Boogie Woogie': پرانی اسٹیشنری کی دکان، ڈریم مارٹ اور فریج سے نکلتا کوئی
NCT DREAM — RENJUN, JENO, HAECHAN, JAEMIN, CHENLE اور JISUNG — کو 10 سال پہلے NCT کے اندر ایک رنگین اور روشن نوعمر یونٹ کے طور پر متعارف کرایا گیا تھا۔ تب سے گروپ K-pop کے سرکردہ ایکٹس میں شمار ہوتا ہے، مگر اپنی جڑوں یعنی جوانی اور خود شناسی کے موضوعات سے جڑا رہا ہے۔ چھ ممبران کے SM Entertainment کے ساتھ کنٹریکٹ کی تجدید کے بعد NCT DREAM نیا باب شروع کر رہا ہے، اور یہ سنگ میل گروپ کے چھٹے اسٹوڈیو البم DREAM AFTER DREAM سے منایا جا رہا ہے، جو 9 نومبر کو ریلیز ہوا۔
البم کا لیڈ ٹریک "Boogie Woogie" ہے، اور پورا جشن اسی گانے کے گرد گھومتا ہے۔ JENO کے مطابق یہ گزشتہ 10 سالوں کا جشن ہے جو گروپ نے فینز کے ساتھ گزارے، اور ایک ساتھ مزے کرنے کا موقع۔ موسیقی میں 70 کی دہائی کے ڈسکو فنک کا ملاپ جدید سنتھ کے ساتھ ہوا ہے — دھن میں ماضی کی طرف دیکھنے کی خوشی بھی ہے اور آنے والے وقت کا ذکر بھی۔ گانے کے بول لکھنے میں JAEMIN نے بھی حصہ ڈالا؛ ان میں ایک دہائی کی یادوں کا شکریہ ادا کیا گیا ہے، ساتھ یہ بھی کہ ساتھ گزارے گئے سادہ لمحے بھی خاص ہو جاتے ہیں۔
ممبران کے درمیان بھائی چارہ پورے البم کا موضوع ہے، اور اس کی جھلک البم کے پہلے ٹریک "The Sun" کی ویڈیو میں بھی دیکھی گئی، جو البم آنے سے چند ہفتے پہلے ریلیز ہوئی تھی۔ لیکن اصل جشن "Boogie Woogie" کی ویڈیو میں ہے، جو البم کے ساتھ ہی، 9 نومبر کو ریلیز ہوئی۔
سیٹ وہی، جو بچپن میں تھے
ویڈیو کا سارا ماحول پرانے محلے سے اٹھایا گیا ہے: ایک محلے کی اسٹیشنری کی دکان، کورین اسنیک بار، ایک شاپنگ مال اور ایک بولنگ ایلی۔ یہی وہ جگہیں ہیں جنہیں JENO نے گروپ کی پرانی یادیں قرار دیا اور ویڈیو کا ریٹرو احساس انہی کی وجہ سے ہے۔ ویڈیو کو تین الفاظ میں سمیٹتے ہوئے اس نے کہا: "ریٹرو، عجیب اور جشن"۔
ان سیٹوں کے ساتھ کئی غیر متوقع اور مزاحیہ لمحات بھی شامل ہیں — ایک جھولا جو 360 ڈگری گھومتا ہے، یا کوئی جو اچانک فریج میں سے باہر نکل آتا ہے۔ یہی وہ تفصیلات ہیں جو ویڈیو کو عام پرفارمنس کلپ سے الگ کرتی ہیں، اور JENO کے مطابق یہ حصہ جان بوجھ کر اسی جشن والے موڈ کا حصہ ہے۔
مانوس ماحول، پرانی یادیں
JAEMIN کے لیے ان مانوس جگہوں پر فلمانا خاصا معنی خیز تھا، کیونکہ اس سے اس کے اپنے بچپن کی یادیں تازہ ہو گئیں۔ سیٹ پر tteokbokki اور fish cakes کھانا اسے ایسا لگا جیسے وہ وقت میں پیچھے لوٹ گیا ہو۔
JISUNG کا پسندیدہ لُک جم اور بولنگ ایلی کے سینوں کا تھا، جن کا اسپورٹی اور ریٹرو ہپ ہاپ انداز اسے خاص طور پر اچھا لگا۔
سب سے زیادہ مزے کا مسئلہ RENJUN کے حصے میں آیا۔ مال میں فلماتے وقت اسے ایک ایسی ایسکیلیٹر پر اوپر چلنا پڑا جو نیچے کی طرف جا رہی تھی۔ اس نے ہنستے ہوئے بتایا کہ یہ توقع سے کہیں زیادہ مشکل تھا۔
کون کس چیز میں جچا
CHENLE کے مطابق اس کانسیپٹ کو نبھانے میں HAECHAN سب سے آگے ہیں، جن کی توانائی گانے کے ڈسکو فنک موڈ سے میل کھاتی ہے۔
HAECHAN کا اپنا پسندیدہ سیٹ سپر مارکیٹ تھا، جس کا نام ڈریم مارٹ تھا۔ مارٹ کو "10ویں سالگرہ" کے لیے سجایا گیا تھا — یعنی بالکل گروپ کی اپنی سالگرہ کی طرح — اور شیلفوں پر رکھی ہر چیز، پانی کی بوتلوں سے لے کر اسنیکس تک، NCT DREAM کے لیے کسٹمائز کی گئی تھی۔ ہیچن کے مطابق فینز کو بھی یہ تفصیلات ڈھونڈنے میں مزہ آئے گا۔
دیکھا جائے تو دس سال مکمل ہونے کا انداز گروپ نے کسی بڑے ایوارڈ شو سے نہیں، محلے کی اسٹیشنری کی دکان اور ایک فرضی ڈریم مارٹ سے نکالا — اور یہی آئیڈیا اس ویڈیو کو چلانے والی چیز ہے۔ سوال صرف ایک ہے: فریج سے باہر نکلنے والا بندہ آخر تھا کون؟ اور ڈریم مارٹ سچ میں کھل جائے تو ہمیں تو پہلے دن وہاں پہنچنا ہے۔