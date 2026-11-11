ویرا فارمیگا پھر ہارر میں، 'انفرنو' میں مرکزی کردار
ویرا فارمیگا ایک بار پھر مافوق الفطرت ہارر کی طرف لوٹ رہی ہیں۔ وہ فلم 'انفرنو' میں مرکزی کردار ادا کریں گی اور اس کی ایگزیکٹیو پروڈیوسر بھی ہوں گی۔
فلم لکھ رہے ہیں اور ڈائریکٹ کر رہے ہیں برائن ہل، جنہوں نے ایچ بی او میکس کی 'ٹائٹنز' پر کام کیا ہے۔
یہ واپسی ایسے وقت میں ہوئی ہے جب فارمیگا نے 'دی کونجرنگ' فرنچائز کے ساتھ اپنا پانچ فلموں پر مشتمل سفر حال ہی میں مکمل کیا ہے، جس کی آخری فلم 2025 میں 'لاسٹ رائٹس' تھی۔
وہ آسکر کے لیے نامزد ہو چکی ہیں، مگر لگتا ہے اندھیرے اور ڈراؤنی کہانیاں ہی انہیں سب سے زیادہ راس آئی ہیں۔ ایک طرف ہل کے پاس 'ٹائٹنز' جیسا تجربہ ہے، دوسری طرف فارمیگا کے پاس ڈر کا — سچ کہیں تو یہ جوڑ ٹھیک لگ رہا ہے۔
ہماری تیاری ابھی سے شروع: لائٹ آن، کمبل اور چائے کا ایک کپ۔ باقی فارمیگا سنبھال لیں گی۔ آپ ساتھ بیٹھیں گے یا اکیسے دیکھنے کی ہمت کریں گے؟