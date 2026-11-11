Danish Taimoor ne Ayeza Khan ke saath dobara kaam karne par kya kaha?
Danish Taimoor New Brunswick, New Jersey mein "Our People Our Pakistan" charity event mein shirkat kar chuke hain. Wo is event mein featured celebrity guest ke tor par pohnche, jahan meet and greet ke saath ek fundraiser bhi organize kiya gaya. Event ka maqsad Autism Support Centers, Medical Missions aur Orphan Programs ko support karna tha.
Meet and greet ke dauraan unse ek sawal hua — Ayeza Khan ke saath drama mein kaam karne ke baare mein sawal hua. Danish ne kaha, Of course, why not? Who could say no to working with Ayeza?
Baat bas yahin khatam nahi hoti. Unke mutabiq dono acting se mohabbat karte hain aur pehle bhi saath kaam kar chuke hain, lekin abhi wo sahi script ka intezar kar rahe hain. We are actually waiting for the right script, unka kehna tha. Agar wo dobara saath aa rahe hain to yeh khaas hona chahiye — aur unhe acha, strong script chahiye jismein characters well-balanced hon.
Context do lines ka: Danish Taimoor aur Ayeza Khan ki shadi 2014 mein hui aur unke do bachay hain. Danish Taimoor ko Nashtar mein unki performance par tareef mil rahi hai, jabke Ayeza Khan Fawad Khan ke saath apni aane wali film par kaam kar rahi hain. Dono apne divorce rumours ki wajah se bhi headlines mein rahe hain.
Toh sawal yeh hai ke wo "right script" kab milti hai — aur milne se pehle hum yehi sawal kitni dafa poochenge?