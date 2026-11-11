جان سینا کی چھٹیوں والی کیمپین: گانا، ڈانس اور کیش بیک
17 بار کے WWE ورلڈ چیمپئن اور اداکار جان سینا نے فن ٹیک کمپنی Chime کے ساتھ اپنی شراکت کو آگے بڑھایا ہے اور "The Most Rewarding Time of the Year" کے نام سے نئی کیمپین پیش کی ہے، جس میں دکھایا گیا ہے کہ کمپنی چھٹیوں کے دوران اپنے ممبرز کو خرچ اور بچت پر زیادہ فائدہ کیسے دے سکتی ہے۔ امریکہ میں 2026 کے ہالیڈے سیزن میں ریٹیل سیلز 1.71 ٹریلین ڈالر سے اوپر جانے کا امکان ہے — یعنی تحفے، دعوتیں اور سفر سب مل کر جیب پر بھاری پڑنے والے ہیں۔
سینا کہتے ہیں کہ انہیں اس کمپنی کا کام پسند ہے، کیونکہ یہ لوگوں کو مالی تعلیم دینے کا پلیٹ فارم فراہم کر رہی ہے، اور ان کے تجربے میں مالی تعلیم کی کمی ہی بہت سی غلط مالی عادتوں کی بنیاد ہوتی ہے۔ ان کے مطابق Chime یہ سب سر پر مارے بغیر کرتا ہے — آپ اپنی زندگی معمول کے مطابق جیتے رہتے ہیں اور راستے میں فائدے ملتے جاتے ہیں۔
یہ کیمپین اس شراکت پر بنی ہے جو اسی سال کے شروع میں شروع ہوئی تھی، جس میں ایک پریمیم ممبرشپ ٹئیر شامل ہے — کیش بیک، ہائی ییلڈ سیونگ اور روزمرہ بینکنگ کی سہولیات، اور ماہانہ سبسکرپشن فیس بالکل نہیں۔
گروسری اسٹور سے کرسمس ڈنر تک
کیمپین کے مرکز میں ایک نیا ٹی وی کمرشل ہے، جس میں سینا گاتے اور ڈانس کرتے ہوئے ایک بھری ہوئی گروسری اسٹور سے چھٹیوں کے فیملی ڈنر ٹیبل تک جاتے ہیں اور سیزن کے ان جانے پہچانے لمحات میں مزاح گھولتے ہیں جو یادگار بھی ہوتے ہیں اور مہنگے بھی۔
سال کے شروع میں چند کمرشل کرنے کے بعد Chime نے ان کے پاس کرسمس کا بڑا میوزیکل نمبر لے کر آئی، جو کلاسک ہالیڈے گانے It's the Most Wonderful Time of the Year کا چنچل انداز میں بنایا گیا ورژن ہے، اور سینا نے بھرپور جوش سے ہاں کہہ دی۔ ان کا کہنا ہے کہ انہوں نے مائیکل ببلے کا بہترین انداز آزمانے کی کوشش کی اور انہیں یہ کیمپین بہت مزے دار لگی۔
گریمی جیتنے والا اکیپیلا گروپ پینٹاٹونکس بھی اسی گانے کا اپنا ورژن اس مہینے کے آخر میں جاری کرے گا۔ سینا اس بات کے شکر گزار ہیں کہ انہیں ایسا گانا ملا جو ان کی آواز کی رینج کے اندر تھا، جس سے انہیں خوب مزہ آیا۔ یہ گانا اینڈی ولیمز نے 1960 کی دہائی میں مشہور کیا تھا، اور سینا خود بھی ایک ریکارڈنگ آرٹسٹ ہیں۔
Chime Prime میں کیا ملتا ہے
Chime Prime میں ممبرز کو اپنی پسند کی ماہانہ کیٹیگری — جیسے گروسری، گیس، سفر اور ریستوران — پر Chime Card سے 5 فیصد کیش بیک ملتا ہے، جو آگے 4 فیصد APY والے ہائی ییلڈ سیونگ یا چیکنگ اکاؤنٹ میں جا سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ایئرپورٹ لاؤنج تک رسائی، کنسرٹ ٹکٹس اور انٹرٹینمنٹ تجربات جیسے VIP پرکس بھی۔
Chime کے چیف گروتھ اینڈ مارکیٹنگ آفیسر ونیت مہرا کا کہنا ہے کہ چھٹیاں وہ وقت ہوتی ہیں جب سب سے بہتر منصوبہ بندی والے بجٹ بھی کھنچ جاتے ہیں، اور ان کا ماننا ہے کہ پیسہ آپ کے لیے زیادہ محنت کرے۔ ان کے مطابق کیمپین ایک سادہ سی سوچ پر بنی ہے: اگر اس سیزن میں آپ زیادہ خرچ کر رہے ہیں تو زیادہ واپس بھی ملنا چاہیے۔
پہلے سینا کلاسک، پھر سینا غائب
سینا حال ہی میں WWE پروگرامنگ پر واپس آئے ہیں تاکہ پہلے جان سینا کلاسک کی بنیاد رکھی جا سکے، جو 14 دسمبر 2026 کو ہونا ہے۔ ان کے مطابق یہ کلاسک موقع دینے کے بارے میں ہے — اگلی نسل کے مین ایونٹرز کو مدعو کیا جائے گا، اور اس میں مونڈے نائٹ را اور فرائیڈے نائٹ سمیک ڈاؤن کے بڑے اسٹارز بھی شامل ہوں گے۔
اب تک دو مدعو افراد کے نام سامنے آ چکے ہیں — کوڈی روڈز اور زیلا فتو — اور سینا کے مطابق ہر ایک کا ان سے ذاتی تعلق ہے۔ مزید شرکاء آنے والے ہفتوں میں سامنے آئیں گے، جبکہ سینا خود 14 دسمبر تک WWE پروگرامنگ میں کئی بار نظر آئیں گے۔
اس کے بعد وہ وقفہ لیتے ہیں۔ سینا کہتے ہیں کہ وہ 15 دسمبر کے قریب غائب ہو جاتے ہیں اور 4 یا 5 جنوری کے قریب دوبارہ سامنے آتے ہیں — اس دوران 10 دن میساچوسٹس میں اپنے خاندان کے ساتھ اور 10 دن کینیڈا میں اہلیہ کے گھر والوں کے ساتھ گزرتے ہیں۔ ان کے مطابق پچھلے چھ سال سے یہی معمول رہا ہے اور یہ بہت اچھا لگتا ہے۔
جب وہ فل ٹائم WWE میں تھے تو سب سے اہم چیز اپنی ورکاہولک عادت کو چھپانا تھی، اس لیے وہ بڑے تحفے دیتے تھے — گویا کام کی لت کو تحفوں سے خرید لیں گے۔ اب ان کے لیے سب سے اہم چیز اپنے پیاروں کے ساتھ وقت گزارنا ہے۔
نئی ہالیڈے کیمپین نیشنل ٹی وی، اسٹریمنگ، ڈیجیٹل اور سوشل پلیٹ فارمز پر جاری کی جا رہی ہے۔ اور ہماری تو یہ رائے ہے: گانا چاہے سینا گائے یا پینٹاٹونکس، بل وہی آتا ہے — فرق صرف یہ ہے کہ کچھ واپس مل جائے تو چھٹیوں کا موسم خود ہی خوشگوار لگنے لگتا ہے۔