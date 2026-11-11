نیدا یاسر اور مہمانوں کی شیخی بازی پر سوشل میڈیا کا غصہ
نیدا یاسر نے گڈ مارننگ پاکستان کے ایک حالیہ ایپی سوڈ میں اپنی شاپنگ کے شوقین سہیلیوں کے ساتھ گپ شپ کی، اور اِن میں رباب مسعود بھی شامل تھیں۔ شو کے اس حصے میں نیدا، رباب اور دیگر مہمانوں نے مانا کہ وہ آن لائن آرڈر کرنے سے خود کو روک نہیں پاتیں۔
ایک مہمان نے بتایا کہ جب اُس کے پاس کرنے کو کچھ نہیں ہوتا تو شاپنگ کا زور اتنا ہوتا ہے کہ وہ فوری خریداری کر بیٹھتی ہے۔ نیدا یاسر نے تسلیم کیا کہ وہ بھی آن لائن شاپنگ کی لت رکھتی تھیں، مگر جم جانا شروع کرنے کے بعد یہ شوق کافی کم ہو گیا۔ رباب مسعود نے کہا کہ اُن کے جوتے اتنے زیادہ ہیں کہ ایک بار اُن کی نوکرانی نے پوچھ ہی لیا کہ کیا اُن کے شوہر کا جوتوں کا کاروبار ہے۔
شو کی میزبان کون ہیں
نیدا یاسر پاکستان کی معروف ٹی وی میزبان، پروڈیوسر اور سابق اداکارہ ہیں، جو اے آر وائی ڈیجیٹل کے مارننگ شو گڈ مارننگ پاکستان کی میزبانی کرتی ہیں۔ انسٹاگرام پر اُن کے 2.6 ملین فالوورز ہیں۔
سوشل میڈیا کا ردعمل
سوشل میڈیا صارفین نے میزبان اور مہمانوں کو سخت تنقید کا نشانہ بنایا۔ صارفین کا کہنا ہے کہ شو میں شاپنگ اسپری اور محل نما زندگی کی شیخی ماری گئی۔ ایک صارف نے لکھا کہ یہ ایک اور دن ہے جب یہ آنٹیاں اپنے اضافی پیسوں کی شیخی مار رہی ہیں، جبکہ ایک اور نے کہا کہ یہ امیر لوگوں کی معصوم سی باتیں ہیں۔
ہمارا خیال ہے کہ شو کی گپ شپ شاید بُری نہیں تھی، مگر کیمرے پر خریدے ہوئے سامان کا حساب سنانا کمنٹ سیکشن کو دعوت دینے جیسا ہے۔
سوال یہ ہے کہ اگلی بار کارٹ بھرنے کا قصہ سنانے سے پہلے یہ یاد رہے گا کہ سکرین کے اُس پار بھی لوگ بیٹھے ہوتے ہیں؟