فیصل قریشی نے 'مانگو جٹ' پر تنقید کا جواب دے دیا
اداکار فیصل قریشی نے اپنی فلم پر ہونے والی سوشل میڈیا تنقید پر ردعمل دیا ہے اور واضح کیا ہے کہ انہوں نے جو ویڈیو شیئر کی تھی وہ کسی خاص شخص کے خلاف نہیں تھی، بلکہ انہیں ایک پیغام ملا تھا اور وہ اس کا جواب تھا۔
انہوں نے کہا کہ بہت سے ناظرین نے فلم کو پسند کیا۔ لیکن ضروری نہیں کہ ہر فلم سب کو پسند آئے — دی اوڈیسی جیسی فلم دیکھنے کے بعد بھی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آخر یہ کیا دیکھ لیا۔ تو ان کی فلم میں بھی خامیاں ہو سکتی ہیں۔
فیصل قریشی کے مطابق سوشل میڈیا نے سب کو اپنی رائے کا موقع دیا ہے اور وہ تعریف اور تنقید دونوں قبول کرتے ہیں۔ کچھ لوگوں نے فلم کی تعریف کی، کچھ کو پسند نہیں آئی — یہ ٹھیک ہے، لوگوں کا اپنی رائے دینا اچھی بات ہے۔
فیسٹیول میں فلم کی نمائش
یہ بات انہوں نے ورلڈ کلچر فیسٹیول کے موقع پر کہی، جہاں ان کی فلم پہلے سنیما میں اور بعد میں فیسٹیول میں دکھائی گئی۔ ان کے مطابق ایسے فیسٹیول صرف فلمیں دیکھنے کا معاملہ نہیں ہوتے۔ مختلف ملکوں کے فلم ساز اپنا کام پیش کرنے آتے ہیں، خیالات کا تبادلہ ہوتا ہے، اور یہ سمجھنے میں مدد ملتی ہے کہ کوئی پروجیکٹ کیسے شروع ہوتا ہے اور فلم سازی کا عمل کیسے آگے بڑھتا ہے۔
ان کا کہنا تھا کہ ایسے موقعوں سے نوجوان بھی متاثر ہوتے ہیں۔ اگر وہ فلم سازی میں آنا چاہیں تو انہیں مختلف راستے نظر آتے ہیں اور وہ سمجھ پاتے ہیں کہ آگے کیسے بڑھنا ہے اور بہتر کام کیسے کرنا ہے۔