Jennie کا 'Dracula' بل بورڈ ہاٹ 100 کے ٹاپ 3 میں، Rosé کے ریکارڈ کی برابر
Jennie کا ٹیم امپالا کے ساتھ گانا 'Dracula' بل بورڈ کے مین سنگلز چارٹ ہاٹ 100 پر 14 تاریخ کو تیسرے نمبر پر آ گیا ہے۔ یہ Rosé کے 'APT.' کے برابر ہے اور کسی بھی K-pop خاتون سولو آرٹسٹ کا اب تک کا سب سے اونچا مقام ہے۔
Tame Impala ایک آسٹریلوی سائیکیڈیلک راک بینڈ ہے، جس کے بانی کیون پارکر ہیں۔ بینڈ کو موسیقی اور سامعین، دونوں طرف سے تعریف ملتی ہے، مگر اس کا مخصوص انداز بل بورڈ پر کامیابی کو خاصا مشکل بنا دیتا ہے۔ 'Dracula' پہلے ستمبر میں ریلیز ہوا اور اکتوبر میں بینڈ کے پانچویں اسٹوڈیو البم 'Deadbeat' کا حصہ بنا۔
اس کے باوجود گانے نے 11 اکتوبر کو پہلی بار ہاٹ 100 میں جگہ بنائی — اور سیدھا ٹاپ 10 میں، جو اس کی پہلی ہاٹ 100 انٹری اور کریئر کی بہترین پوزیشن تھی۔ 6 فروری کو Jennie کے ووکلز والا ریمکس آنے کے بعد چارٹ پر اس کی چڑھائی کو نئی رفتار ملی۔ ٹک ٹاک اور سوشل میڈیا پر چیلنج کا ٹرینڈ سب سے بڑا دھکا ثابت ہوا، جس میں Dua Lipa، Gracie Abrams، Demi Lovato اور Meghan Trainor جیسے بین الاقوامی ناموں اور K-pop آئیڈلز نے بھی حصہ لیا۔
ہالووین کا اثر
Luminate کے مطابق 31 اکتوبر کو امریکہ میں 'Dracula' کے 2.8 ملین آفیشل آن ڈیمانڈ اسٹریمز ریکارڈ ہوئے۔ یہ 24 اکتوبر کے 1.1 ملین سے 148 فیصد زیادہ اور گزشتہ سال کے ہالووین کے 1.8 ملین سے 56 فیصد زیادہ ہے۔ گانا بل بورڈ کے Pop Airplay، Adult Pop Airplay اور Radio Songs چارٹس پر بھی مضبوط رہا، یعنی ریڈیو والوں نے بھی اسے خوب بجایا۔
58 ہفتے کا سفر
اور پھر وہ ریکارڈ: 'Dracula' نے 58 ہفتے بعد ٹاپ 3 میں جگہ بنائی، جو ہاٹ 100 کی تاریخ میں ٹاپ 3 تک پہنچنے کا سب سے طویل سفر ہے۔ پچھلا ریکارڈ Glass Animals کے 'Heat Waves' کے نام تھا، جو 51 ہفتے لے کر وہاں پہنچا تھا۔
سچ پوچھیں تو 58 ہفتے کا انتظار اور پھر نمبر تھری — یہ نمبر ون والی ہی خوشی ہے۔ اب بتائیں، ہالووین کا بھوت چارٹ پر چڑھانے میں جتنا کام کر گیا، اس کے بعد سال بھر ہالووین منانے میں کیا حرج ہے؟