شہرت کے باوجود وہاج علی وہی رہے، عمار خان نے گواہی دے دی
"مٹی دے بواے" میں بالا اور زرینہ کے کردار نبھانے والے وہاج علی اور عمار خان پردے پر تو چھا ہی رہے ہیں، اب عمار نے اپنے ساتھی اداکار کی تعریف بھی کر دی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ شہرت بڑھنے کے باوجود وہاج زمین سے جڑے ہوئے ہیں۔
یہ بات عمار نے ایک ٹاک شو میں کی۔ ان کے مطابق دونوں کی پردے پر جوڑی ناظرین کو اس قدر بھائی کہ لوگ ان کے کرداروں کے رشتے سے جذباتی طور پر جڑ گئے ہیں۔
دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ دونوں پہلی بار ساتھ نہیں آئے۔ اس سے پہلے بھی دو ڈراموں میں ایک ساتھ کام کیا، مگر وہ زیادہ نہ چل سکے۔ اس بار معاملہ الٹ ہے — اس ڈرامے نے دونوں کی مقبولیت میں واضح اضافہ کیا ہے۔
بالا کا کردار اور ایک اعتراف
عمار کا کہنا ہے کہ بالا کا کردار بہت سے مرد اداکار نبھا سکتے تھے، لیکن وہاج کی پیشکش بے مثال تھی۔
عمار نے یہ بھی بتایا کہ وہ وہاج کو اپنے کام کے شروع دنوں سے جانتی ہیں۔ پچھلے کچھ سالوں میں وہاج کو بہت زیادہ کامیابی ملی، خاص طور پر "تیرے بن" جیسے ڈراموں کے بعد، لیکن ان کا رویہ وہی رہا۔
شہرت نے مزاج نہیں بدلا
عمار کے مطابق وہاج نے شہرت کو اپنی شخصیت پر حاوی نہیں ہونے دیا، اور "سن میرے دل" کو ملی کمزور پذیرائی نے بھی انہیں اندر سے ہلا نہیں دیا۔ یہ بات اس لیے اہم ہے کہ شوبز پر یہ تنقید اکثر ہوتی ہے کہ لوگ کامیابی کے بعد بدل جاتے ہیں۔
اب آپ ہی بتائیں: وہاج میں زیادہ کیا پسند ہے، بالا کا کردار یا وہ مزاج جو کامیابی کے بعد بھی نہیں بدلا؟