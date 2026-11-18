عائمان خان اور منیب بٹ کا ہنا الطاف کے ’کراچی جیل‘ بیان پر جواب
عائمان خان اور منیب بٹ نے ہنا الطاف کے کراچی کو جیل کہنے والے بیان پر اپنا جواب دے دیا ہے۔ دونوں پاکستان کے بڑے اسٹار جوڑوں میں شمار ہوتے ہیں اور اس وقت برطانیہ میں تھے، جہاں انہوں نے کئی تقریبات میں شرکت کی اور میڈیا سے بھی بات کی۔
ہنا الطاف نے کراچی کو جیل کہا تھا اور اس کی وجہ شہر کی قانون و امن کی صورتحال بتائی تھی۔ اس بیان پر کافی بحث ہوئی اور کئی لوگ ان کی بات سے متفق بھی نظر آئے تھے۔
عائمان خان نے اس رائے سے اتفاق نہیں کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ خواتین اب بااختیار ہو رہی ہیں اور انہوں نے خود کبھی ایسا محسوس نہیں کیا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ ہنا الطاف کا اپنا تجربہ ہو سکتا ہے۔ عائمان خان ٹی وی ڈراموں کی سابق اداکارہ ہیں۔
منیب بٹ نے بھی صاف کہا کہ وہ اس بات سے متفق نہیں اور سندھ اب بہت اچھا کر رہا ہے۔
ردعمل سوشل میڈیا پر آیا۔ ایک صارف نے کہا کہ یہ ان کا توجہ حاصل کرنے والا رویہ ہے۔ دوسرے کی رائے تھی کہ ایسی بات کہنے سے پہلے اپنی سہولتوں کا اعتراف کر لینا چاہیے۔ ایک صارف نے یہ بھی لکھا کہ ہنا الطاف کراچی کے بارے میں ٹھیک کہہ رہی تھیں۔
ہمارا خیال ہے کہ شہر کا معاملہ ہر بندے کے لیے الگ ہے — کوئی کراچی کو مواقع کا مرکز سمجھتا ہے، کوئی وہاں کی بھاگ دوڑ سے تنگ ہے۔ آپ کی کراچی کیسی ہے؟