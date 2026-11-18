ارمینہ رانا خان کا برمنگھم فلم فیسٹیول میں انداز: رائے دو حصوں میں بٹ گئی
پاکستانی نژاد فلم اور ٹیلی ویژن کی اداکارہ اور ماڈل ارمینہ رانا خان برمنگھم فلم فیسٹیول میں اپنی فلم "دی لاسٹ گلانس" پیش کرنے پہنچیں۔ وہ کالے رنگ کے لباس میں تھیں اور بناؤ سنگھار مکمل تھا۔ فیسٹیول کی تصاویر وائرل ہو گئیں۔
اس کے بعد سوشل میڈیا پر رائے دو حصوں میں بٹ گئی۔ ایک طرف وہ لوگ تھے جنہیں ان کا انداز پسند آیا اور جنہوں نے لکھا کہ وہ ہمیشہ کی طرح خوبصورت لگ رہی ہیں۔ دوسری طرف وہ لوگ تھے جنہیں لگا کہ لباس اس موقع کے لیے زیادہ شائستہ ہو سکتا تھا۔ ایک صارف نے پوچھا کہ اتنا کھلا لباس کیوں، کچھ سادہ پہنیں۔ ایک اور نے لکھا کہ آپ ہمارے پسندیدہ ہیں لیکن اس طرح مت پہنیں۔
ہمارے خیال میں اس بحث کا رخ ہی اصل کہانی ہے: ایک اداکارہ فیسٹیول میں اپنی فلم لے کر آئی، اور سب سے زیادہ بات اس کے لباس پر ہو رہی ہے۔
ارمینہ رانا خان برطانیہ میں مقیم ہیں اور برطانوی پاکستانی سیاستدان فیسل خان کی اہلیہ ہیں۔ انہیں اپنی شروعات پر ہی سامعین کی محبت مل گئی تھی۔
ایک بات طے ہے: فیسٹیول میں اپنی فلم پیش کرنا کوئی معمولی بات نہیں، لیکن تبصرے پڑھ کر لگتا ہے کہ کچھ لوگوں نے سرخ قالین کو ہی پورا شو سمجھ لیا ہے۔ آپ بتائیں، آپ کی نظر اداکارہ کے کام پر تھی یا لباس پر؟