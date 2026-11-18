شفقت امانت علی: بون میرو رپورٹ صاف، مگر علاج ابھی باقی ہے
پاکستانی گلوکار شفقت امانت علی کو ملٹیپل مائیلوما کی تشخیص ہوئی ہے، جو خون کے کینسر کی ایک نایاب قسم ہے۔
انہوں نے ایک پریس کانفرنس میں بتایا کہ ان کی بون میرو بایوپسی کی رپورٹ صاف آ گئی ہے، مگر علاج وہیں ختم نہیں ہوتا۔ ان کے بقول انہیں ایک ایسا طریقہ کار کرانا ہے جسے آٹو ٹرانسپلانٹ یا اسٹیم سیل تھراپی کہا جاتا ہے۔
اس تھراپی سے پہلے وہ ہفتے میں ایک بار معمولی کیموتھراپی لے رہے ہیں۔ انہوں نے اسے مینٹیننس میڈز کا نام دیا اور کہا کہ وہ شکر گزار ہیں کہ وہ ٹھیک ہو گئے ہیں، تاہم آٹو ٹرانسپلانٹ مکمل ہونے تک دوا جاری رہے گی۔
شفقت امانت علی پاکستان کے پاپ اور کلاسیکی گلوکار، نغمہ نگار اور موسیقار ہیں اور پٹیالہ گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں۔ 2006 تک وہ پاکستانی پاپ راک بینڈ فزوں کے لیڈ ووکلِسٹ رہے۔
ان کے مقبول گانوں میں آنکھوں کے ساگر، خماج، اکھیاں اور جفا شامل ہیں۔