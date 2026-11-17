رونا لیلیٰ کو سالگرہ پر سنہری گٹار تحفے میں
بنگلہ دیش کی سینئر گلوکارہ رونا لیلیٰ کو ان کی سالگرہ پر چینل آئی کی طرف سے سنہری گٹار تحفے میں ملا۔ یہ پیشکش چینل کے خصوصی پروگرام "رونا محل" کے دوران ہوئی، جو چینل نے انہی کے اعزاز میں تیار کیا۔ تحفہ چینل آئی کے مینجنگ ڈائریکٹر اور بچوں کے مصنف فریدالرضا ساگر نے ان کے حوالے کیا۔
پروگرام میں کون کون
پروگرام کی میزبانی اداکار افضل حسین کر رہے ہیں، اور اس میں اداکار عالمگیر، گلوکار رفیق النبی اور گلوکارہ انکھی عالمگیر بھی شامل ہیں۔ پروگرام میں رونا لیلیٰ کی ذاتی زندگی اور موسیقی کے سفر کے کم معلوم پہلوؤں پر بھی بات ہوگی۔ ہدایت کاری عارف خان نے کی ہے اور پروڈیوسر انونہ روما ہیں۔ یہ 17 نومبر کو چینل آئی پر نشر ہونے کے لیے شیڈول تھا۔
سفر جس پر فخر کیا جائے
رونا لیلیٰ کو بنگلہ دیش کی موسیقی اور پورے جنوبی ایشیا کی موسیقی کی صنعت میں ان کے حصے کے لیے پہچانا جاتا ہے، اور انہیں "کوئین آف میلڈی" کے نام سے بھی پکارا جاتا ہے۔ کیریئر کے دوران انہوں نے فلموں کے لیے ہزاروں گانے ریکارڈ کیے، حب الوطنی پر مبنی کمپوزیشنز بھی تیار کیں اور مختلف اصناف کی موسیقی میں ہاتھ آزمایا۔ سالگرہ پر یہ خراجِ تحسین اسی طویل خدمت کا اعتراف ہے۔
سچ کہیں تو سالگرہ پر پھول اور کیک تو ہر کوئی بھیج دیتا ہے، سنہری گٹار کسی کسی کے حصے میں آتا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ گٹار ان کے ہاتھ میں بجتا ہے یا شوکیس کی زینت بنتا ہے — آپ کے خیال میں سالگرہ کا تحفہ کیسا رہا؟