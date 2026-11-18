کنول ملک کے سولو برائیڈل شو میں درفشاں سلیم نے ریمپ پر راج کیا
کنول ملک کے سولو برائیڈل شو زبنّسہ میں شواسٹاپر کا کردار درفشاں سلیم کے پاس آیا، اور انہوں نے ریمپ پر وہ کر دکھایا جس کے لیے شواسٹاپر رکھا جاتا ہے۔ گہرے سرخ برائیڈل جوڑے پر سونے کی کڑھائی اور مغل دور سے لی گئی تراش نمایاں تھی۔ اعتماد سے بھری واک کے ساتھ انہوں نے شو کی ساری لائم لائٹ اپنے نام کر لی۔
ایمان خان، زارا نور عباس اور درفشاں سلیم کے پرستار بھی ان کی تعریف کر رہے ہیں۔ سب کی زبان پر ایک ہی بات ہے: بے مثال دلہن۔
اب ذرا کھل کر بات۔ ہماری رائے: یہ لال جوڑا درفشاں پر جمتا ہے۔
اس واک سے الگ، درفشاں سلیم دائرِ نجات میں زریاب کے کردار پر بھی سراہی جا رہی ہیں۔ انسٹاگرام پر ان کے فالوورز 8.8 ملین ہو چکے ہیں، اور ان کے نمایاں ڈراموں میں عشق مرشد، کیسی تیری خودغرضی، بھراس اور سنول یار پیا شامل ہیں۔
ویسے ایک بات مان لیں: اچھی تصویریں ہر برائیڈل شو کے لیے مفت اشتہار ہوتی ہیں، اور اس بار اشتہار بھی خوب بنا۔ آپ بتائیں، اس لال جوڑے میں درفشاں سلیم کو دس میں سے کتنے نمبر دیں گے؟