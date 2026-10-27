'Mango Jutt' کو کس کی نظر لگی؟ حریم فاروق نے 'Paid Negative PR' کا الزام لگا دیا!
اداکارہ اور پروڈیوسر حریم فاروق اپنی فلم 'Mango Jutt' کے خلاف مبینہ طور پر پیسے دے کر کروائی گئی منفی پبلسٹی پر تشویش ظاہر کر رہی ہیں۔ یہ سوال تب اٹھا جب خبریں آئیں کہ 'Mango Jutt' اپنی ریلیز کے دوسرے ہفتے میں ہی سینما اسکرینز پر اپنی جگہ کھونے لگی ہے۔
حریم کی شیئر کی گئی ایک پوسٹ میں دعوے کیے گئے ہیں کہ پاکستان کے کئی سینما گھروں نے تو فلم کی اسکریننگ ہی روک دی ہے، جب کہ باقیوں نے یا تو شو ٹائمز کافی کم کر دیے ہیں یا انہیں پرائم ٹائم سے ہٹا کر ایسے وقت میں دکھا رہے ہیں جب دیکھنے والے کم ہوتے ہیں۔ اس پوسٹ میں فلم کی اس گرتی ہوئی کارکردگی کی وجہ ہالی ووڈ کی نئی فلموں کی ریلیز اور 'منفی زبانی کلامی' کو قرار دیا گیا تھا۔
اب یہاں سے کہانی میں وہ ٹوئسٹ آتا ہے جہاں سے اصل مزہ شروع ہوتا ہے۔ اسی پوسٹ کے ایک حصے میں ایک میسج شامل تھا جس میں پوچھا گیا تھا کہ کیا یہ پوسٹ 'paid' ہے؟ اور پھر اس کا مثبت جواب آتا ہے، ساتھ ہی یہ سوال بھی کیا جاتا ہے، “آپ پیسے بتائیں گے یا بجٹ بتاؤں!؟” اس تبادلے سے فلم کے گرد مبینہ پروموشنل سرگرمی پر سوالات اٹھتے دکھائی دیتے ہیں۔
ایک بات یہاں واضح کرنا ضروری ہے کہ یہ اسکرین شاٹس اکیلے اس پوری گفتگو کا سیاق و سباق یا منفی پی آر کے الزامات کو پوری طرح ثابت نہیں کر پاتے۔ مگر یہ حقیقت ہے کہ اس واقعے نے فلم سے متعلق 'پیسے دے کر پروموشن' جیسی سرگرمیوں پر سوال ضرور کھڑے کر دیے ہیں۔ حریم فاروق، جو نہ صرف ایک جانی مانی اداکارہ ہیں بلکہ پروڈیوسر بھی ہیں اور 'Diyar-e-Dil' و 'Sanam' جیسے کامیاب ڈراموں کا حصہ رہی ہیں، 'Mango Jutt' میں مرکزی اداکارہ کے ساتھ ساتھ پروڈیوسر کی حیثیت سے بھی کام کر رہی ہیں۔
اب دیکھنا یہ ہے کہ 'Mango Jutt' یہ 'paid negativity' کا کڑوا گھونٹ پی کر بھی باکس آفس پر میٹھے آم جیسا رس نکال پاتی ہے یا نہیں؟ یا پھر کوئی اور ٹوئسٹ ہماری انتظار میں ہے؟